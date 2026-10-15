நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: இந்திய அணியில் பும்ரா விளையாடுவதில் சிக்கல்?

இந்தியாவின் நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் அக்டோபர் 22 அன்று தொடங்குகிறது. நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி முதலில் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.
அடுத்த ஆண்டு ஒருநாள் உலக கோப்பை நடைபெற உள்ளதாலும், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) இறுதி போட்டியில் இடம் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாலும், ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்படும். ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4 முதல் 15-ஆம் தேதி வரையிலும், டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 19-ஆம் தேதியன்று தொடங்கி டிசம்பர் தொடக்கம் வரையிலும் நடைபெறுகிறது.
ஒட்டுமொத்தமாக, இது ஒரு முக்கியமான சுற்றுப்பயணமாக இருக்கும். கடந்த சில தொடர்களில் மிகவும் தெளிவாக தெரிந்த ஒரு விஷயம், ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாத நிலையில் இந்தியாவின் பந்துவீச்சு தாக்குதலின் பலவீனமாகும். நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளரான பும்ரா மிக கவனமாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறார்; குறிப்பிட்ட போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டார்.
தற்போது, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் பும்ரா பங்கேற்க மாட்டார் என்றும், டெஸ்ட் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு அவருக்கு ஓய்வளிக்க தேர்வாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒருநாள் போட்டியில் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்கப்படுவதாக இணையத்தில் சில காலமாக வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.
"பும்ரா முழு உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறார், ஆனால் ஒரு நீண்ட சுற்றுப்பயணத்திற்கு, முன்னுரிமை அளிப்பது முக்கியம். டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் முக்கியமானது, எனவே பும்ராவை ஒருநாள் போட்டிகளில் கடுமையாக போராட வைத்துவிட்டு, பின்னர் திடீரென்று கவனத்தை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிற்கு மாற்றுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை," என்று ஒரு வட்டாரம் கூறியதாக அந்த அறிக்கை மேற்கோள் காட்டியுள்ளது.
இந்த திட்டம் நியூசிலாந்துக்கு மட்டுமல்ல, அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை (BGT) குறித்தும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முக்கியத்துவம் இல்லாத இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக பும்ராவின் நேரத்தை வீணடிப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை. தற்போதைக்கு, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் (WTC) தான் முக்கிய கவனம், அதற்கான திட்டமிடலில் அனைத்து ஆற்றலும் செலுத்தப்படும்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்றதை தொடர்ந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், பிசிசிஐ தனது முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான பும்ராவின் பணிச்சுமையை கட்டுப்படுத்த முயல்கிறது. அவர் இல்லாத நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான தற்போதைய தொடரில், சமதள ஆடுகளங்களில் இந்தியாவின் பந்துவீச்சு சோதிக்கப்பட்டுள்ளது.