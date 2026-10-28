லட்சுமி அருள் பெற...

* அதிகாலையில் வீட்டின் முன்பு சாணம் அல்லது தண்ணீர் தெளித்துக் கோலமிடுவதன் மூலம் லட்சுமி கடாட்சம் உண்டாகும்.
* காலை எழுந்தவுடன் பசுவின் முகத்தில் விழிப்பது அல்லது பசு வடிவ பொம்மைகளையும் படுக்கையறையில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
* வெள்ளிக்கிழமை தோறும் ஐந்துமுக விளக்கேற்றுவது உகந்தது.
* பவுர்ணமி அன்று விஷ்ணுவிற்கு பழ வகைகளை நைவேத்தியமாக படைத்து, வழிபாட்டிற்குப் பின் உண்பது நல்லது.
* வீட்டிற்கு வரும் சுமங்கலிப் பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் கொடுப்பது இவற்றை கடைப்பிடிப்பது மட்டுமல்லாமல், சினத்தை தவிர்ப்பதன் மூலமும் பணத்தைக் கொடுக்கும் லட்சுமியை இல்லத்திற்கு வரவழைத்துக்கொள்ளலாம்.