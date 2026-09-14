உலகம்

பிரிக்ஸ் அமைப்பில் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவே அதிவேக வளர்ச்சி: ஆய்வறிக்கையில் தகவல்!

2020 முதல் 2025 வரை உள்ள காலகட்டத்தில், இந்தியாவின் மொத்த தேசிய வருமானம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.
Xi Jinping-PM Modi
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Summary

2020-ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மொத்த வருமானத்தில் இந்தியாவின் பங்கு 18 சதவீதமாக இருந்தது, 2025-ஆம் ஆண்டில் 20 சதவீதமாக சிறிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

உலக பொருளாதாரத்தில் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பின் பங்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதன் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சீனாவின் ஆதிக்கமே இன்றும் மேலோங்கியுள்ளது. இருப்பினும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சீனாவை விட இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் வேகமெடுத்துள்ளது என்பது புதிய ஆய்வுகளின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. உலக வங்கியின் மொத்த தேசிய வருமானம் தரவுகளின் அடிப்படையில் பிரபல பொருளாதார நிபுணர் சுர்ஜித் பல்லா மேற்கொண்டுள்ள ஆய்வில் இந்த சுவாரசியமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

2020 முதல் 2025 வரை உள்ள காலகட்டத்தில், இந்தியாவின் மொத்த தேசிய வருமானம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. 2020-இல் சுமார் 2.67 டிரில்லியன் டாலராக இருந்த இந்தியாவின் வருமானம், 2025-இல் 4.04 டிரில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இது ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 52 சதவீத வளர்ச்சியை பிரதிபலிக்கிறது.

அதே காலகட்டத்தில், சீனாவின் வருமானம் 15.15 டிரில்லியன் டாலரிலிருந்து 20.02 டிரில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இதன் வளர்ச்சி விகிதம் சுமார் 32 சதவீதமாகும். இதன் மூலம், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வீதத்தை விட இந்தியாவின் வளர்ச்சி வீதம் 20 சதவீதம் அதிவேகமாக இருந்தது தெளிவாகிறது. வளர்ச்சி விகிதத்தில் இந்தியா முன்னிலையில் இருந்தாலும், பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த அளவின் அடிப்படையில் சீனா இன்னமும் இந்தியாவை விட பல மடங்கு பெரிய நாடாகவே நீடிக்கிறது. 2025-ஆம் ஆண்டின் கணக்கீட்டின்படி, சீனாவின் பொருளாதார அளவு இந்தியாவின் அளவை விட கிட்டத்தட்ட 5 மடங்கு பெரியதாகும்.

சீனாவின் பொருளாதாரத்தின் தொடக்க களம் மிகவும் விரிவானது என்பதால், அது ஈட்டிய மொத்த வருமானப் மதிப்பு இந்தியாவை விட மிக அதிகமாகும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சீனா தனது பொருளாதாரத்தில் 4.86 டிரில்லியன் டாலர்களை கூடுதல் வருமானமாக சேர்த்துள்ள நிலையில், இந்தியா 1.37 டிரில்லியன் டாலர்களை மட்டுமே சேர்த்துள்ளது. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளி குறுகத் தொடங்கினாலும், அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இன்னும் ஏற்படுத்தவில்லை.

லக வர்த்தகம்

2020-ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மொத்த வருமானத்தில் இந்தியாவின் பங்கு 18 சதவீதமாக இருந்தது, 2025-ஆம் ஆண்டில் 20 சதவீதமாக சிறிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது. பிரிக்ஸ் அமைப்பில் நீண்டகாலமாக இருக்கும் ஐந்து உறுப்பு நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாவது சிறந்த பொருளாதாரச் செயல்பாட்டை கொண்ட நாடாகத் திகழ்கிறது. உலக வருமானத்தில் இந்தியாவின் பங்கு 2011-இல் இருந்த 2.5 சதவீதத்திலிருந்து 2025-இல் 3.5 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

இருப்பினும், உலகளாவிய பொருட்கள் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மெதுவாகவே உள்ளது. 2011-இல் 1.71 சதவீதமாக இருந்த இந்தியாவின் உலக ஏற்றுமதிப் பங்கு 2023-இல் 1.88 சதவீதமாக மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் சீனா தொடர்ந்து பிரதான பொருளாதார சக்தியாக நீடிக்கும் அதே வேளையில், இந்தியா தனக்கென ஒரு வலுவான வளர்ச்சி இயந்திரமாக உருவெடுத்து வருகிறது என்பதை இந்த புள்ளிவிவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

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