ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா-நிதி ராஜதான் திருமணம்: கங்கனா ரணாவத் எம்.பி. வாழ்த்து!

ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா மற்றும் பிரபல ஊடகவியலாளர் நிதி ராஜதான் திருமணம் செய்துகொண்டதை அடுத்து, அவர்களுக்குப் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் நடிகையுமான கங்கனா ரணாவத் இவர்களின் புதுவாழ்வுரிமைக்குச் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகத் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சரான உமர் அப்துல்லாவும், மூத்த ஊடகவியலாளரான நிதி ராஜதானும் தங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் சூழ டெல்லியில் நடைபெற்ற எளிய விழாவில் சிறப்பு திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டனர். இவர்களின் திருமணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியானதை அடுத்து அரசியல் மற்றும் ஊடகத் துறை பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.
இந்த வரிசையில், மாண்டி தொகுதி பாஜக மக்களவை உறுப்பினரான கங்கனா ரணாவத், உமர் அப்துல்லா மற்றும் நிதி ராஜதானின் திருமணச் செய்திக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தனது வாழ்த்துகளைப் பதிவு செய்துள்ள அவர், மணமக்களுக்கு இதயப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைக் குறிக்கும் குறியீடுகளுடன் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அரசியல் ரீதியாக மாறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்டிருந்தாலும், தனிப்பட்ட நிகழ்வில் இணைந்துள்ள இந்தத் தம்பதியினருக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் தங்களது நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.