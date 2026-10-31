ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா - பிரபல ஊடகவியலாளர் நிதி ராஜதான் திருமணம்

ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா மற்றும் பிரபல தொலைக்காட்சி ஊடகவியலாளர் நிதி ராஜதான் திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது குறித்த மகிழ்ச்சியான செய்தியினை அவர்கள் இருவரும் தங்களது சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். இந்தத் திருமணம் அரசியல் மற்றும் ஊடக வட்டாரங்களில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சரான 56 வயதான உமர் அப்துல்லா, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் நிதி ராஜதானுடன் இணைந்திருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார். "நேற்று ஒரு புதிய பயணம் தொடங்கியது" எனக் குறிப்பிட்டு அதனுடன் மோதிரம் மற்றும் இதய சின்னங்களை அவர் பதிவிட்டுள்ளார். அதேபோல், ஊடகவியலாளர் நிதி ராஜதானும் தனது பக்கத்தில் இது தொடர்பான தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார். இவர்களின் இந்தப் பதிவுகள் தற்போது இணையத்தில் அதிவேகமாகப் பரவி வருவதுடன், பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின்படி, இவர்களின் திருமணம் டெல்லி மற்றும் ஸ்ரீநகரில் உள்ள குடும்பத்தினரின் முன்னிலையில் மிக எளிமையான முறையில் நடைபெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, சிறப்பு திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் இவர்கள் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இதில் இருவீட்டாரின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்டு தம்பதியரை வாழ்த்தியுள்ளனர்.
உமர் அப்துல்லாவிற்கு இது இரண்டாவது திருமணம் ஆகும். அவர் ஏற்கனவே பாயல் நாத் என்பவரை 1994 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டிருந்த நிலையில், பல ஆண்டுகளாகப் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இருவரது திருமண உறவும் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் சட்டப்பூர்வமாக முடிவுக்கு வந்தது. இதேபோல், பிரபல ஊடகவியலாளரான நிதி ராஜதானுக்கும் இது இரண்டாவது திருமணம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தேசிய அரசியலில் நீண்ட அனுபவமும் பெயரும் பெற்ற இந்த இருவரது திருமணம் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.