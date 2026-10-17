முதலமைச்சர் விஜயை விட யோகி பாபுவுக்கு அதிக கூட்டம் வரும்: முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேச்சு

முதலமைச்சர் விஜயை விட "யோகி பாபு வருகிறார் என்று சொன்னால் கூட அவ்வளவு கூட்டம் வரும்; விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தை விட அதிகமாகவே கூட்டம் கூடும்" என்று கிண்டலாகக் குறிப்பிட்டார்.
அதிமுகவின் 55-வது ஆண்டு தொடக்க நாள் விழாவை முன்னிட்டு, மதுரை கே.கே.நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜூ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய செல்லூர் ராஜூ, தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் நிர்வாகத் திறமை குறித்துக் கடுமையாகச் சாடினார்.
மெத்தப்பட்டமைன் போன்ற கொடிய போதைப் பொருள் விவகாரத்தில் தவெகவைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவும், தவெக அரசு தனது கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் ஆரம்பத்தில் அதனை மறைக்க முயன்றதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், மத்திய புலனாய்வுத் துறை விசாரணையில்தான் தற்போது உண்மைகள் வெளியே வந்து கொண்டிருப்பதாகவும், இது வெறும் ஒரு மாதிரி மட்டுமே என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மின்சாரக் கட்டண உயர்வு மற்றும் நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் காரணமாகத் தவெக அரசின் நிர்வாகத் திறன் பூஜ்யமாக இருப்பதாகவும் அவர் விமர்சித்தார்.
தவெகவினர் அதிமுகவை விமர்சிப்பது குறித்துப் பேசிய செல்லூர் ராஜூ, எம்.ஜி.ஆரின் உண்மையான தொண்டர்களை அழைக்கும் தகுதி தவெகவிற்கு இல்லை என்று கூறினார். அரசியலில் மார்க்கெட் இல்லாத காரணத்தினால்தான், பலத்தோடு இருக்கும் அதிமுகவின் பெயரைப் பயன்படுத்தி தங்களை வளர்த்துக் கொள்ள தவெகவினர் முயல்வதாகத் தெரிவித்தார். அப்போது கூட்டத்தைக் கூட்டுவது குறித்துக் குறிப்பிடுகையில், "யோகி பாபு வருகிறார் என்று சொன்னால் கூட அவ்வளவு கூட்டம் வரும்; விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தை விட அதிகமாகவே கூட்டம் கூடும்" என்று கிண்டலாகக் குறிப்பிட்டார்.
அதிமுகவிலிருந்து சில நபர்கள் வேறு கட்சிகளுக்குச் செல்வது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுக என்பது பலத்த வேர்களைக் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் போன்றது. அந்த மரத்திலிருந்து உதிரும் சில இலைகளைப் பற்றி எங்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை" என்றார். உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவரும் எப்போதும் அதிமுகவுடன் தான் இருக்கிறார்கள் என்றும், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் செல்லூர் ராஜூ திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.