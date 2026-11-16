மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமரை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்: இன்று டெல்லி பயணம்

கர்நாடகா மாநிலத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டப்படும் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் கடந்த வாரம் தெரிவித்து இருந்தார். மேலும் கர்நாடகாவில் 5,400 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கு நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் வனத்துறையிடம் இருந்து ஒப்புதல் வந்தவுடன், மேகதாது அணை கட்டப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து சிவகுமாரின் பேச்சுக்கு, தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தங்களின் கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர். கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளிக்காத சூழலில், அனுமதியை மீறி அணையை கட்ட கூடாது என அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
முன்னதாக மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம் ஒன்றை எழுதியிருந்தார். இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க இன்று (திங்கட்கிழமை) தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் டெல்லி செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த சந்திப்பின் போது மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பிரச்சனைகள் குறித்து பிரதமர் மோடியுடன் தமிழக முதலமைச்சர் விவாதிப்பார் என கூறப்படுகிறது.
இதுதவிர காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதிய, 'பிலாங்கிங் எ ஜர்னி ஆப் லவ்' என்ற நூலின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு விழா டெல்லியில் இன்று நடைபெற உள்ளது.
இந்த விழாவிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி இன்று மாலை, டெல்லியில் உள்ள ஐ.டி.சி. மவுரியா என்ற நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெற உள்ளது.