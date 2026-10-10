ஜனநாயகத்தைக் காப்பவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுகிறார்கள்; தலைவர்கள் கைதிற்கு மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம்

தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதவி விலகுவதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் சிஜேபியின் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டெல்லி காவல் துறையினரால் சிஜேபியின் நிறுவனர் உட்பட அதன் தலைவர்கள் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட பினராய் விஜயன்,மம்தா ஆகியோரையும் டெல்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. நீதிக்காக போராடியவர்களை கைது செய்தது கண்டத்திற்குரியது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலை: ஜனநாயகத்தைக் காப்பவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுகிறார்கள்; ஆனால் அதற்குத் துரோகம் இழைப்பவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள்.மக்களின் வாக்குரிமையைக் காக்கப் போராடும் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் தோழர் பினராய் விஜயன். அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மம்தா பானர்ஜி மற்றும் தோழர் மணிக் சர்க்கார், சிபிஐ(எம்) பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி மற்றும் பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் ஆகியோரை மத்திய பாஜக அரசு சிறைபிடித்துள்ளது.
அதேவேளையில், தேசத்துரோகச் செயலுக்காக விசாரணையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், 'Z+' பாதுகாப்புடன் சுதந்திரமாக வலம் வருகிறார்.எவ்வளவு பெரிய அவமானம்
SIR-க்கு (தேர்தல் ஆணையர் நியமனச் சட்டம்) பின்னாலுள்ள சதித்திட்டம் முழுமையாக அம்பலமாகிவிட்டது; இனி அதை மறைக்க முடியாது! டெல்லியைத் தடுப்பு வேலிகள் மூலம் அடைப்பதோ, இணைய சேவையை முடக்குவதோ அல்லது அரசியல் தலைவர்களைச் சிறைபிடிப்பதோ இந்தியாவின் இளைஞர்களின் எழுச்சியை ஒடுக்க முடியாது. ஒரு முழு தேசத்தையும் மத்திய அரசு எவ்வளவு காலத்திற்கு முற்றுகையிட்ட நிலையில் வைத்திருக்க முடியும்?
இதற்கிடையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகுதியற்ற TVK அரசு, SIR-க்கு எதிராகவும் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தியும் போராடும் செயல்பாட்டாளர்களைச் சிறைபிடிப்பதன் மூலம், டெல்லியில் உள்ள தனது எஜமானர்களைத் திருப்திப்படுத்தத் தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.
சிறைபிடிக்கப்பட்ட அனைவரும் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும். ஞானேஷ் குமார் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும், SIR நடைமுறை நிறுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் இந்திய மக்களுக்குத் துரோகம் இழைத்ததற்குப் பொறுப்பான அனைவரும் அதற்கான விளைவுகளைச் சந்திக்க வேண்டும்
என்று தெரிவித்துள்ளார்.