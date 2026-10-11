ஐஐடி மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிட்டார் பிரதமர் மோடி !

சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இயங்கி வரும் புகழ்பெற்ற சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள அதிநவீன ஆராய்ச்சி வசதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை நேரில் பார்வையிட்டார்.
சென்னை ஐஐடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அதிநவீன சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தைப் பார்வையிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மனித மூளையின் செல்களை வரைபடமாக்கும் முன்னோடி உலகளாவிய அறிவியல் ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டார். இவருடன் தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இயங்கி வரும் புகழ்பெற்ற சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள அதிநவீன ஆராய்ச்சி வசதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை நேரில் பார்வையிட்டார். பொறியியல் மற்றும் நரம்பியல் அறிவியலை இணைத்து மனித மூளையின் கட்டமைப்புகளை நுணுக்கமாக ஆராயும் இம்மையத்தின் செயல்பாடுகளை விஞ்ஞானிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
மனித மூளையின் செயல்பாடுகள் குறித்தும், மூளையின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பிரதமரிடம் விரிவாக விளக்கினர். மேலும், மூளையை உளர்தெளிவுத்திறனுடன் 3D முறையில் வரைபடமாக்கும் ஆய்வுகளிலும் இப்பகுதி ஈடுபட்டு வருவது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அல்சைமர் போன்ற தீவிர நரம்பியல் நோய்கள் மற்றும் மூளை அமைப்பு மாற்றங்கள் குறித்தும் அவர்கள் விரிவாகக் கலந்துரையாடினர்.
இதன் மூலம் மனித மூளைகளைச் செல் அளவில் ஆழமாக ஆய்வு செய்து வரைபடமாக்கும் பணிகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட உள்ளன. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். அர்லேகர், முதலமைச்சர் விஜய், மத்திய-மாநில அமைச்சர்கள், ஐஐடி இயக்குநர்கள் மற்றும் முன்னணி விஞ்ஞானிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர். இந்தியாவின் மருத்துவ மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சித் துறையில் இந்த மையம் ஒரு வரலாற்று மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.