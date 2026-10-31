ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் மு.க.ஸ்டாலின்

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அவரது வீட்டில் நேரில் சந்தித்து உடல் நலம் குறித்து விசாரித்தார் தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின். காலில் ஏற்பட்ட காயத்தால் ஓய்வில் இருக்கும் பன்னீர்செல்வத்தின் சிகிச்சை குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சரும், போடி தொகுதி தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வுமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக சென்னையில் உள்ள வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தி.மு.க. தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமாக மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து உடல் நலம் குறித்தும் சிகிச்சைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
முன்னதாக, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து உடல் நலம் குறித்து விசாரித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.