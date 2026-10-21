தமிழக செய்திகள்

தவெக ஆட்சியில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிராக குற்றச்செயல்கள் அதிகரிப்பு - கனிமொழி

திமுக கூட்டத்தில் அவதூறாக பேசிய பெண் நிர்வாகியை அங்கேயே கண்டித்தேன்.
கனிமொழி
Published on
Summary

முதலமைச்சர் கவனிக்கும் காவல் துறையில் குற்ற சம்பவங்களை குறைப்பதற்கோ தடுத்து நிறுத்துவதற்கோ எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்று கனிமொழி கூறினார்.

சென்னையில் திமுக எம்.பி. கனிமொழி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* தாராபுரம் நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகாவை இரவு உடையில் கைது செய்தது கண்டிக்கத்தக்கது.

* அதிகாலையில் உடைமாற்ற கூட அனுமதிக்காமல் கைது செய்ய அப்படி என்ன அவசரம்?

* எதிர்க்கட்சி பெண் ஆளுமைகளை சமூக வலைதளங்களில் தவெகவினர் ஆபாசமாக பேசுகின்றனர்.

* நயினார் நாகேந்திரனை கைது செய்ய தவெக அரசுக்கு தைரியம் இல்லையா?

* திமுக கூட்டத்தில் அவதூறாக பேசிய பெண் நிர்வாகியை அங்கேயே கண்டித்தேன். ஆனால், நான் பேசாமல் அமர்ந்திருந்ததாக அமைச்சர் பொய்யாக பதிவிடுகிறார்.

* தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு தான் குழந்தைகள், பெண்கள் மீதான வன்முறை அதிகரித்துக்கொண்டு இருக்கிறது. குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

* முதலமைச்சர் கவனிக்கும் காவல் துறையில் குற்ற சம்பவங்களை குறைப்பதற்கோ தடுத்து நிறுத்துவதற்கோ எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.

* சட்டசபையில் கேட்டால் பஞ்ச் டயலாக் பேசி விட்டு, கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் முதலமைச்சர் கிளம்பி செல்கிறார்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

DMK
திமுக
தவெக
Kanimozhi
கனிமொழி
tvk
நாதக நிர்வாகி கைது
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com