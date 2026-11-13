தமிழகத்தில் கலெக்டர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது- ஜெயக்குமார்

தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு மோசமாக உள்ளதைக் குறிப்பிட்ட ஜெயக்குமார், கலெக்டர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாக குற்றம் சாட்டினார். கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அவர் தெரிவித்தார்.
நெல்லையில் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தமிழகத்தில் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி நடைபெறுவதாக அமைச்சர்கள் கூறி வருகின்றனர். ஆனால், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தற்போது அதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறதா?.
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. தீபாவளி பண்டிகையின்போது கூட பல்வேறு கொலைச்சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. ஆனால், முதலமைச்சர் இதுகுறித்து உரிய கவனம் செலுத்தவில்லை. சட்டம்-ஒழுங்கு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. காவல் நிலைய மரணங்கள், சிறை மரணங்கள் என தொடர்ந்து சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையில் மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசுவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. தமிழகத்தில் எத்தனை கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளன? என்பதை மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடாமல், குற்றங்களை தடுக்க அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பதையே தெரிவிக்க வேண்டும்.
முதலமைச்சர் காவல்துறையையும் உள்ளடக்கிய உள்துறையை தனது பொறுப்பில் வைத்துள்ளார். எனவே, சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பாக முதலமைச்சர் நேரடியாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. கள்ளக்குறிச்சியில் பெண் மாவட்ட கலெக்டருக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
அம்மா அவர்கள் ஆட்சியில் தவறு செய்தவர்கள் சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டு தண்டனை பெற்றுத் தருவார்கள். தற்போது அம்மாவின் பெயரை மட்டும் பயன்படுத்தி வருகிறார்களே தவிர, அவர் நடத்திய ஆட்சியை போன்ற ஆட்சி நடைபெறவில்லை. அம்மாவின் நினைவு மண்டபமே இருளில் மூழ்கிக்கிடக்கிறது.
அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பொதுவேட்பாளர் நிறுத்துவது தொடர்பான முடிவு எங்கள் கட்சியின் கொள்கை முடிவை பொறுத்தது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்ற கருத்து தங்களுக்கு இல்லை. பல ஆண்டுகளாக ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அ.தி.மு.க. எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.