செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று ஆய்வு

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பிற்பகல் ஆய்வு செய்ய உள்ளார்.
சென்னை மாநகரின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர்மட்டம் இன்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி 14.76 அடியாக உள்ளது. ஏரியின் மொத்தக் கொள்ளளவு 24 அடி என்பதால், தற்போதைய நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்வரத்து, வெளியேற்றம் ஆகியவை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் மொத்தக் கொள்ளளவான 3.645 டிஎம்சி-யில், தற்போது 1.488 டிஎம்சி நீர் இருப்பு உள்ளது. ஏரிக்கு விநாடிக்கு 150 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் 208 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
ஏரியின் நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்மட்டம் தொடர்பான விவரங்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் குடிநீர் விநியோகத் தேவைகளின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னை நகரின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பிற்பகல் ஆய்வு செய்ய உள்ளார்.