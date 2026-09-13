தமிழக செய்திகள்

முதலமைச்சர் விஜய் லண்டனில் முதலீடுகளை ஈர்த்ததாக தெரியவில்லை- எடப்பாடி பழனிசாமி

தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்ததற்கான எந்தவித புகைப்படங்களும் வெளியாகவில்லை.
Chief Minister Vijay-Edappadi Palaniswami
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Summary

முதலமைச்சர் விஜயின் லண்டன் பயணம் குறித்துப் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவே அவர் லண்டன் சென்றிருக்கிறார் என எந்த தகவலும் வரவில்லை என்றார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதியமைப்பைக் கடுமையாக சாடியுள்ளார். அரசு பெரும் கடனில் இருக்கும்போது புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது போன்ற அவசியமற்ற அறிவிப்புகள் வெளியாவது குறித்து அவர் தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.

புதிய தலைமைச் செயலகம் தேவையா?

மாநிலம் பல லட்சம் கோடி கடன் சுமையில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தச் சூழலில், அவசர கதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருப்பதை எடப்பாடி பழனிசாமி சுட்டிக்காட்டினார். "தற்போது இருக்கும் தலைமைச் செயலகக் கட்டமைப்பே போதுமானது. தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை சீரடைந்த பிறகு இத்தகைய திட்டங்களைக் கையில் எடுக்கலாம்" என்று அவர் கூறினார். மேலும், புதிய தலைமைச் செயலகத்திற்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடம் பொருத்தமான இடமல்ல என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

முதலமைச்சரின் லண்டன் பயணம்

முதலமைச்சர் விஜயின் லண்டன் பயணம் குறித்துப் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவே அவர் லண்டன் சென்றிருக்கிறார் என்பதற்கு எவ்விதப் போதிய ஆதாரங்களும் அல்லது அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களும் இல்லை என குறிப்பிட்டார். வெளிநாட்டுப் பயணங்களில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்ததற்கான எந்தவிதப் புகைப்படங்களோ விளக்கங்களோ வெளியாகவில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

2 தொகுதிகளிலும் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும்

தவெகவில் இணைந்துள்ள முன்னாள் நிர்வாகிகள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் குறித்துப் பேசிய அவர், "கட்சியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தவர்களுக்கு அங்கே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் அவர்களை மக்கள் நிச்சயமாக தோற்கடிப்பார்கள்" என்று தெரிவித்தார். தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுகவே மகத்தான வெற்றி பெறும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னம்பிக்கையுடன் கூறினார்.

ADMK
Edappadi Palaniswami
எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக.
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முதலமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
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