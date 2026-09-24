பிரதமர், அமித் ஷா, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் 'தேசத்துரோகிகள்': ராகுல் காந்தி ஆவேசம்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோர் இந்தியாவின் வாக்குப்பதிவு முறையை "அழித்துவிட்ட" "தேசத்துரோகிகள்" என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாகச் சாடினார். மேலும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் உடனடியாக பதவி விலகி, அரசுத் தரப்பு சாட்சியாக மாற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இந்திரா பவனில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்தியாவின் தேர்தல் முறை அடியோடு சீர்குலைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வாக்குகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நிறுவனங்கள் மோடி மற்றும் அமித் ஷாவால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார்.
"தேர்தலைத் திருடுவதற்கான" சதி மற்றும் நாட்டிற்கு அவர்கள் இழைத்த செயல்கள் குறித்து அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
வாக்காளர் பட்டியலின் 'சிறப்பு தீவிர திருத்த' (SIR) நடவடிக்கையின் மூலம் வாக்குகள் நீக்கப்படுவது மற்றும் சேர்க்கப்படுவது தொடர்பான சிக்கல்களை தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் சுட்டிக்காட்டியதாக ஊடக செய்திகள் வெளியாகின. இதன் மூலம், நாட்டின் தேர்தல் முறை "அழிக்கப்பட்டுவிட்டது" என்று தான் ஓராண்டுக்கும் மேலாக கூறி வந்ததை அவர்களும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டார்.
"வாக்குத் திருட்டு" நடைபெறுவதை ஒரு வகையில் ஏற்றுக்கொண்டு, அதில் உள்ள "குறைபாடுகளை" சுட்டிக்காட்டியதன் மூலம் அவர்கள் நல்லதொரு காரியத்தை செய்துள்ளதாக காந்தி கூறினார். "தீவிரமாகச் சிந்தித்து அப்ரூவராக மாறுங்கள்" என்று ஞானேஷ் குமாருக்கு அறிவுறுத்திய ராகுல் காந்தி, அவ்வாறு செய்வது "தேசபக்தி மிக்க செயலாகக் கருதப்படும்" என்றும் கூறினார்.
தேர்தல் முறையில் உள்ள சிக்கல்கள் குறித்து விரைவில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளியாகும் என்று ராகுல் காந்தி கூறினார். இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒற்றுமையுடன் இருப்பதாகவும், 'வாக்குத் திருட்டு' விவகாரத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல காங்கிரஸ் இணைந்து செயல்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"இது வெறும் வாக்குரிமை மீதான தாக்குதல் மட்டுமல்ல; இது 'இந்தியா' என்ற கருத்தாக்கத்தின் மீதான அடிப்படை தாக்குதல். இது நாட்டின் உயர்மட்ட தலைவர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்று அவர் கூறினார்.
பல்வேறு மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் உட்பட அனைத்து தேர்தல்களும் "முறைகேடு செய்யப்பட்டவை" என்றும், 2024 மக்களவை தேர்தல் "முற்றிலும் போலியானது" என்றும், தேர்தல் ஆணையம் தனது நம்பகத்தன்மையை இழந்துவிட்டது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
"இது அரசியலமைப்பு மற்றும் நாட்டின் சட்ட கட்டமைப்பு மீதான தாக்குதலாகும். வாக்குகள் பாதுகாக்கப்படுவதை நீங்கள் உறுதி செய்திருக்க வேண்டும்... இதற்கு விளைவுகள் இருக்கும். ஜனநாயகத்தை அழிக்க அனுமதித்துவிட்டு நாங்கள் அமைதியாக இருக்கப்போவதில்லை. இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்," என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.