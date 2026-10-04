பெண் பத்திரிகையாளர்கள் மீது 'பாலியல் துன்புறுத்தல்': பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சரை சாடிய பிரியங்கா காந்தி

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டத்தின்போது, பெண் பத்திரிகையாளர்கள் மீது காவலர்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் குறித்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரிடம் காங்கிரஸ் தலைவி பிரியங்கா காந்தி, அவர்கள் ஏன் இது குறித்து கவனம் செலுத்தவில்லை என்று வினவினார்.
ஜந்தர் மந்தரில் செய்தி சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, காவலர்கள் தங்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளதாக பிரியங்கா காந்தி கூறினார்.
டஜன் கணக்கான பத்திரிகையாளர்கள் போராட்டம் நடத்திய போதிலும், இது தொடர்பாக எந்தவொரு முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவு செய்யப்படவில்லை அல்லது உறுதியான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அவர் 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்கள் மீது காவலர்கள் மிகவும் மோசமாகவும் கண்ணியமற்ற முறையிலும் நடந்துகொள்வதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுவதாக பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார். பாதுகாப்பு அளிப்பதே கடமையாகக் கொண்ட காவல் துறையினரைக் கண்டு பெண்களே அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
கல்லூரி மாணவிகள் முதல் பத்திரிகையாளர்கள் வரை அனைத்து தரப்பு பெண்களும் பாதுகாப்பின்மையை எதிர்கொண்டு வருவதாக காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
"நரேந்திர மோடி அவர்களே, அமித் ஷா அவர்களே, பெண்களிடம் நடத்தப்படும் இத்தகைய அணுகுமுறை முறையானதா? இல்லையென்றால், இது குறித்து நீங்கள் ஏன் கவனம் செலுத்தவில்லை?" என்று பிரியங்கா காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.
அக்டோபர் 3 அன்று ஜந்தர் மந்தரில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, காவலர்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக மூன்று பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அவர்களின் புகார்கள் மீது பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்த காவல்துறை அவற்றை குற்றப்பிரிவுக்கு (Crime Branch) மாற்றியுள்ளதாக அதிகாரி தெரிவித்தார்.