இடைத்தேர்தல் வெற்றி மக்களுடன் ஆழமான தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது - பிரதமர் மோடி

மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் பா.ஜ.க. பெற்ற வெற்றியை, தனது கூட்டணியின் 'சிறந்த நிர்வாகம்' எனும் கொள்கை மீது மக்களுக்கு இருக்கும் 'ஆழ்ந்த பிணைப்பின்' வெளிப்பாடு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார். மேலும், மக்களின் இந்த தீர்ப்பு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை (NDA) மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார்.
"மக்களின் நலனுக்காகவும், பிரகாசமான மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கான அவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றவும் நாங்கள் பணியாற்றும் வேளையில், இந்த தீர்ப்பு எங்களுக்கு கூடுதல் வலிமையை அளிக்கும்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அசாம் மாநிலத்தின் நாகான் மக்களவை தொகுதி மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் நந்திகிராம், ரெஜினகர் சட்டமன்ற தொகுதிகளை பா.ஜ.க. கைப்பற்றியது; அதேவேளையில், அதன் கூட்டணி கட்சியான ஏ.ஐ.என்.ஆர்.சி. (AINRC) புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதியை கைப்பற்றியது.
ராஜஸ்தான் மற்றும் திரிபுராவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் என்.டி.ஏ. (NDA) பெற்ற வெற்றிகளுடன் இந்தத் தேர்தல் முடிவுகளையும் சுட்டிக்காட்டிய மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, மக்கள் 'இந்தியா' கூட்டணியை நிராகரித்துவிட்டதாக வலியுறுத்தினார்.
"ராகுல் காந்தி மற்றும் 'இந்தியா' கூட்டணியின் பொய்கள், குழப்பங்கள் மற்றும் தவறான தகவல்களுக்கு மத்தியிலும், பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் பா.ஜ.க. தொடர்ந்து தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று வருகிறது. தங்கள் ஆதரவு தளத்தை இழந்த இந்த கட்சிகள், தோல்விக்கு பிறகு ஜனநாயக அமைப்புகள் மீது கேள்விகளை எழுப்புகின்றன; ஆனால் மக்கள் இவர்களின் உண்மையான குணத்தை நன்கு அறிந்துகொண்டுள்ளனர்," என்று அவர் கூறினார்.
எஸ்.ஐ.ஆர். (SIR) விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ், அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் ஆர்வலர் குழுக்களிடம் இருந்து அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில் இந்த வெற்றி கிடைத்துள்ளதால், இதனை "கலவரக்காரர்களுக்கு ஜனநாயகம் அளிக்கும் வலுவான செய்தி" என்று பா.ஜ.க. கொண்டாடியது.
ரெஜினகர் தொகுதியில் 71% சிறுபான்மையினர் உள்ளனர் என்று பா.ஜ.க.வின் ஸ்மிருதி இரானி குறிப்பிட்டார். நாகான் தொகுதியிலும் கணிசமான முஸ்லிம் மக்கள் உள்ளனர்; அங்கு 2024-இல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார், ஆனால் அவர் பா.ஜ.க.வில் இணைந்ததாலேயே அந்த இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
"சிலர் வெறும் கூச்சலையும் ஆரவாரத்தையும் நம்பியிருக்கும் நிலையில், இந்த முடிவுகள் வாக்காளர்களின் கூட்டு விவேகத்தை மட்டுமல்லாமல், ஜனநாயகத்தின் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற நமது அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு எவ்வளவு வலிமையானது என்பதையும் காட்டுகின்றன."