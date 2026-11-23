மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம், இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம் மற்றும் மாநிலச் சட்ட அமலாக்க முகமைகளிடம் இருந்து வந்த கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதாக மெட்டா தெரிவித்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் இந்தியாவில் உள்நாட்டுச் சட்டங்களை மீறியதாகக் கூறி ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களில் 54.4 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உள்ளடக்கங்களுக்கு மெட்டா நிறுவனம் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதற்கு முந்தைய ஆறு மாத காலத்தில் 41,400 பதிவுகள் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது இது சுமார் 131 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
மெட்டாவின் சமீபத்திய வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கையின்படி, உள்நாட்டுச் சட்ட விதிகளின் கீழ் அதிக உள்ளடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தோனேசியாவின் 2.06 கோடி பதிவுகளுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா உலகளவில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. உலகம் முழுவதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 2.71 கோடி பதிவுகளில் சுமார் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்திய அரசு 2026 பிப்ரவரியில் தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளில் கொண்டு வந்த திருத்தங்களுக்குப் பிறகு வெளியாகும் முதல் முழு ஆறு மாத அறிக்கை இதுவாகும். இந்தத் திருத்தங்கள் உள்ளடக்கங்களை நீக்குவதற்கான காலக்கெடுவைக் கடுமையாக்கியதுடன், தானியங்கி வடிகட்டுதல் கடமைகளையும் விரிவுபடுத்தின.
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம், இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம் மற்றும் மாநிலச் சட்ட அமலாக்க முகமைகளிடம் இருந்து வந்த கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதாக மெட்டா தெரிவித்துள்ளது. பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் சட்டவிரோதமான உள்ளடக்கங்களையும் அவற்றின் நகல்களையும் முன்கூட்டியே தடுக்கும் வகையில் அமைந்திருந்ததாகவும் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
உள்ளடக்க நீக்கங்களில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி உயர்வு, இந்தியாவில் தளங்களின் பொறுப்புக்கூறல், தானியங்கித் தணிக்கை மற்றும் டிஜிட்டல் கருத்து வெளிப்பாடு ஆகியவை குறித்த விவாதங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அறிவிப்புகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் கருத்துச் சுதந்திர ஆதரவாளர்களும், 'எல்லைகளற்ற செய்தியாளர்கள்' போன்ற அமைப்புகளும் விமர்சனம் முன்வைத்துள்ளன. அதே நேரத்தில், அரசியல் போராட்டங்களும், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அரசமைப்புச் சட்ட ரீதியான சவாலும் கட்டுப்பாட்டு வடிகட்டிகள் செயல்படும் விதம் குறித்துப் புதிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.