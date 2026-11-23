பிராந்தியத்தில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் ரியாத் ஆகிய நகரங்களுக்கான ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் நவம்பர் 30 வரை தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்படும் என வெளியிடப்பட்ட சமூக வலைதளப் பதிவில் ஏர் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
சவுதி அரேபியாவில் நிலவும் பாதுகாப்புச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, ஜெட்டா நகருக்கான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த காலக்கெடுவை நவம்பர் 30 வரை நீட்டிப்பதாக ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. பிராந்தியத்தில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் பயணிகள் மற்றும் விமான ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, பல்வேறு விமான நிறுவனங்களும் நகரங்களும் கடைப்பிடித்து வந்த வெவ்வேறு ரத்து காலக்கெடுவை ஒரே தேதியாக, அதாவது நடப்பு மாத இறுதி வரை ஒருங்கிணைத்துள்ளன.
பிராந்தியத்தில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் ரியாத் ஆகிய நகரங்களுக்கான ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் நவம்பர் 30 வரை தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்படும் என வெளியிடப்பட்ட சமூக வலைதளப் பதிவில் ஏர் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது. நவம்பர் 30 வரையிலான பயணத்திற்கு உறுதி செய்யப்பட்ட முன்பதிவுகளைக் கொண்டுள்ள பயணிகள் மாற்று ஏற்பாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக ஜெட்டாவுக்கான விமான சேவைகள் நாளை வரை மட்டுமே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ரியாத் மற்றும் தம்மாம் ஆகிய நகரங்களுக்கான சேவைகள் ஏற்கெனவே நவம்பர் 30 வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தன. சக இந்திய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ, சவுதி அரேபிய நகரங்களுக்கான தனது வழித்தடங்களில் விமான சேவை ரத்தை நவம்பர் 30 வரை நவம்பர் 18-ஆம் தேதியே நீட்டித்திருந்தது. ஆகாசா ஏர் நிறுவனமும் ரியாத் மற்றும் ஜெட்டா ஆகிய நகரங்களுக்கான தனது விமான சேவைகளை நவம்பர் 30 வரை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக ஹவுத்தி படைகள் நடத்தி வரும் தாக்குதல்களால் சவுதி அரேபியாவின் பல நகரங்களும் உள்கட்டமைப்புத் தளங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.