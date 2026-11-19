உலகளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 'கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ 6' காணொலி விளையாட்டு வெளியாகியுள்ள நிலையில், 2013-ஆம் ஆண்டு ஜிடிஏ 5 வெளியானதற்கும் தற்போதைய காலகட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட 13 ஆண்டுகளில் இந்தியா அடைந்துள்ள வளர்ச்சியை ஒப்பிட்டுப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட வரைபடம் மற்றும் பதிவில், "இந்தியா முற்றிலும் புதிய ஆட்டத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது" என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார். முன்பு 'ஃபிரைஜில் ஃபைவ்' எனப்படும் பலவீனமான பொருளாதார நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்த இந்தியா, தற்போது வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கியப் பொருளாதாரமாக மாறியுள்ளதாக அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. வறுமை 27 சதவீதத்திலிருந்து 2.6 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளதாகவும், சுகாதார வசதிகள் 39 சதவீதத்திலிருந்து 100 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தித் திறன் 2.82 ஜிகாவாட்டிலிருந்து 175 ஜிகாவாட்டாகவும், ரெயில்வே மின்மயமாக்கல் 20 சதவீதத்திலிருந்து 99.6 சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 3ஜி இணையதளத்தின் 1 ஜிபி கட்டணம் ரூ. 308-லிருந்து ரூ. 7.51 ஆகக் குறைந்திருப்பதையும், விண்வெளித் துறையில் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை 440 ஆக உயர்ந்திருப்பதையும் பதிவு முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது. பாதுகாப்புத் துறையில் 80-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாகவும், நக்சல் பாதித்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 182-லிருந்து பூஜ்ஜியமாகக் குறைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
பிரதமரின் இந்தப் பதிவுக்குக் காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது. இளைஞர்களைக் கவரும் முயற்சியாகக் காணொலி விளையாட்டுப் படங்களைப் பிரதமர் பயன்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் கதாபாத்திரங்களை மையமாகக் கொண்ட விளையாட்டை ஒப்பிட்டிருப்பது முரணானது என்று சமூக வலைதளத்தில் சாடியுள்ளார்.
பிரபல காணொலி விளையாட்டின் வெளியீட்டைக் கொண்டு 13 ஆண்டு காலப் பயணத்தைத் தொகுத்தாலும், இந்த ஒப்பீட்டில் பல முக்கியமான பொருளாதார மற்றும் சமூக யதார்த்தங்கள் விடுபட்டுள்ளதாகப் பகுப்பாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். குறிப்பாக, 2013 மற்றும் 2026 ஆகிய இரு காலகட்டங்களுக்கும் இடையே பயன்படுத்தப்பட்ட தரவு அளவுகோல்கள், வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்களை மதிப்பிடும் முறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் தனிநபர் வருமானம், வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் போன்ற அம்சங்கள் விரிவாக இடம்பெறவில்லை.
அதேபோல, எரிசக்தி மற்றும் உள்கட்டமைப்புத் துறைகளில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிக்கு இணையாக, மாநில அரசுகளின் பங்களிப்பு, நீண்டகாலக் கடன் சுமை, மற்றும் கிராமப்புற - நகர்ப்புற ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்த முழுமையான சித்திரம் இந்தப் பதிவில் பிரதிபலிக்கவில்லை. இணையக் கட்டணக் குறைப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றின் மறுபக்கமாகத் தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் அணுகலில் உள்ள இடைவெளிகள் குறித்தும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகம் பேசப்படும் விஷயங்களைக் கொண்டு அரசின் திட்டங்களை விளக்குவது ஒரு புதிய தகவல் தொடர்பு உத்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், சுருக்கமான வரைபடங்கள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் சிக்கலான தேசியப் பொருளாதாரக் கணக்குகளை முன்வைக்கும்போது, விடுபடும் தரவுகள் மற்றும் சூழல்கள் குறித்துப் பொதுவெளியில் கூடுதல் விவாதங்கள் உருவாகத் தொடங்கியுள்ளன.