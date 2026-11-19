அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான நீண்டகால முதலீட்டு முடிவுகளில் இந்திய தொழில் நிறுவனங்கள் 'இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்' என்பதை அடித்தளமாகக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார். கடந்த 12 முதல் 13 ஆண்டுகளில் சுமார் 50 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் ஆண்டு பொதுக்குழு மற்றும் வருடாந்திர மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, இந்தியாவின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியும், வறுமை ஒழிப்பு வேகமும் நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதை சரியான திசையில் செல்வதைக் காட்டுவதாகக் குறிப்பிட்டார். சமீபத்திய உலக வங்கி அறிக்கையின்படி, குறுகிய காலத்தில் 50 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டிருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் என்றும் அவர் கூறினார்.
கடந்த 100 ஆண்டுகளில் இந்தியப் பொருளாதாரம் பல கட்டங்களைக் கடந்து வந்துள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், உரிமக் கட்டுப்பாட்டு முறை, தேசியமயமாக்கல் மற்றும் உலகின் 'பலவீனமான ஐந்து' பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா கருதப்பட்ட காலகட்டங்களையும் நினைவுகூர்ந்தார். இருப்பினும், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழில் துறையினரின் கடின உழைப்பால் இந்த நிலை மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
1970-ஆம் ஆண்டுகளில் 'கரீபி ஹட்டாவோ' (வறுமை ஒழிப்பு) முழக்கம் எழுப்பப்பட்டபோது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை சுமார் 50 கோடியாக மட்டுமே இருந்தது என்றும், அப்போதே வறுமையை ஒழித்திருக்க முடியும் என்றும் பிரதமர் கூறினார். ஆனால் அன்றைய கொள்கைகளிலும், துரதிர்ஷ்டவசமாக நோக்கத்திலும் குறைபாடுகள் இருந்ததாக விமர்சித்தார். சரியான நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளே தற்போது 50 கோடி மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்க உதவியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
உலகின் வேகமாக வளரும் முக்கியப் பொருளாதாரமாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றும், முக்கிய அமைப்புகள் இந்தியா சுமார் 7% வளர்ச்சியைத் தொடரும் என்று கணித்துள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே நிலைபெற்ற மற்றும் குறுகிய கால பலன்களைத் தரும் துறைகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், எதிர்காலத் தேசிய மற்றும் உலகளாவிய தேவைகளுக்கு ஏற்பத் தொழில் துறை தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
வளங்கள் ஆயுதமாக்கப்படும் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாட்டின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது அனைவரின் பொறுப்பு என்றும், அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் 'விக்சித் பாரத்' (வளர்ந்த இந்தியா) மற்றும் 'ஆத்மநிர்பார் பாரத்' (தற்சார்பு இந்தியா) இலக்குகளுக்குத் தொழில் துறையினர் தங்கள் பங்களிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.
அக்டோபர் 2026-ல் வெளியான உலக வங்கியின் வறுமை மற்றும் சமத்துவ அறிக்கையின்படி, 2011 முதல் 2023 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் சுமார் 49.6 கோடி மக்கள், தினசரி 4.20 அமெரிக்க டாலர் என்ற குறைந்த நடுத்தர வருமான வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் உயர்ந்துள்ளனர். இந்த வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ள மக்களின் பங்கு 57.7% என்பதிலிருந்து 16.1% ஆகக் குறைந்துள்ளது. தினசரி 3 அமெரிக்க டாலர் என்ற தீவிர வறுமை விகிதமும் 27.1% என்பதிலிருந்து 2.6% ஆகக் குறைந்துள்ளது.
நுகர்வு வளர்ச்சி, குறிப்பாகப் பெண்களிடையே அதிகரித்த வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உணவு மானியங்கள் உள்ளிட்ட சமூக நலத் திட்டங்களே இந்த வீழ்ச்சிக்குக் காரணம் என்று உலக வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது. 2017 முதல் 2023 வரை வேலைவாய்ப்பு 13.4 கோடி அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதில் கிராமப்புறப் பெண்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
'பாரத் 2047' என்ற கருப்பொருளில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தொழில் தலைவர்கள், தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள், தூதர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் என 2,500-க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். பொருளாதார வளர்ச்சி, உலகளாவிய போட்டித்தன்மை, சீர்திருத்தங்கள், உற்பத்தித் துறை மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவை குறித்து இதில் விவாதிக்கப்படுகின்றன. 1927-ல் நிறுவப்பட்ட FICCI அமைப்பு, 2027 ஏப்ரல் 7 அன்று தனது நூற்றாண்டு விழாவை நிறைவு செய்யவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.