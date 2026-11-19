நியூயார்க் டைம்ஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'டீல்புக்' உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்றுப் பேசிய எலான் மஸ்க், இவ்வளவு பெரிய தொகையைச் செலவிட்டும் அதற்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்காததை நினைத்து வருத்தம் தெரிவித்தார்.
2026 அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக சுமார் 500 மில்லியன் டாலர் செலவிட்டும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காதது குறித்து, தான் "மிகவும் முட்டாள்தனமாக" உணர்வதாக டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.
நியூயார்க் டைம்ஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'டீல்புக்' உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்றுப் பேசிய எலான் மஸ்க், இவ்வளவு பெரிய தொகையைச் செலவிட்டும் அதற்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்காததை நினைத்து வருத்தம் தெரிவித்தார். அமெரிக்கத் தேர்தல்கள் வெறும் பணத்தை மட்டுமே நம்பி இருப்பவை அல்ல என்பதை இது காட்டுகிறது என்றும், அதிகப்படியான தேர்தல் செலவுகள் முடிவுகளில் மிகக் குறைந்த தாக்கத்தையே ஏற்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். காலத்தை மீண்டும் பின்னோக்கிச் செலுத்த முடிந்தால், இந்தத் தேர்தலில் குறைவான பணத்தையே செலவிட்டிருப்பேன் என்றும் அவர் கூறினார்.
2026 இடைக்காலத் தேர்தலில் டெக்சாஸ் மாகாண செனட் பதவிக்குப் போட்டியிட்ட குடியரசுக் கட்சியின் கென் பாக்ஸ்டனுக்கு ஆதரவாக மஸ்க் சுமார் 212 மில்லியன் டாலர் வரை நிதி அளித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஜனநாயகக் கட்சியின் ஜேம்ஸ் தலாரிகோ வெற்றி பெற்றார். டெக்சாஸ் கவர்னர் பதவியையும் ஜனநாயகக் கட்சி கைப்பற்றியது. மேலும், 2027 ஜனவரியில் புதிய காங்கிரஸ் கூடும் போது, அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஜனநாயகக் கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் மற்றும் டெஸ்லா ஆகிய நிறுவனங்களைக் கட்டமைப்பதில் முழு கவனம் செலுத்தி வருவதால், தேர்தல் பிரசாரங்களில் தன்னால் தனிப்பட்ட முறையில் அதிக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்று மஸ்க் தெரிவித்தார். மேலும், "நான் மேகா குழுவைச் சேர்ந்தவன் அல்ல; குடியரசுக் கட்சியின் கொள்கைகளைக் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவது என்பதல்ல அது" என்று கூறி, அந்த முத்திரையில் இருந்து தன்னை விலக்கிக் கொண்டார். இரு கட்சிகளிலும் சாதகமான மற்றும் பாதகமான அம்சங்களைத் தான் காண்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
2024 அதிபர் தேர்தலில் டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் வெள்ளை மாளிகைக்குத் திரும்ப 250 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாகச் செலவிட்ட மஸ்க், பின்னர் அரசு செயல்திறன் துறையின் தலைவராகவும் சிறிது காலம் செயல்பட்டார். இடையில்கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டுப் பொதுவெளியில் மோதல்கள் ஏற்பட்டாலும், இருவரும் மீண்டும் சமரசமாகினர். இருப்பினும், 2026 தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு, பெரும் செல்வந்தர்களின் நிதிப் பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தைத் தரும் என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளதுடன், எதிர்காலத் தேர்தல்களில் மஸ்க் தனது நிதி முதலீடுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய சூழலையும் உருவாக்கியுள்ளது.