இன்று சர்வதேச ஆண்கள் தினம் உலகம் முழுவதும் 80-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் இந்நாளை முன்னெடுப்பதில் 2007-ஆம் ஆண்டில் உமா சல்லா மேற்கொண்ட முயற்சிகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
சர்வதேச ஆண்கள் தினம் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு அனுசரிக்கப்படும் இந்நாளின் கருப்பொருளாக 'எதிர்காலம் அனைவருக்கும் ஆனது' என்பது முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளது. குடும்பங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் ஆண்கள் ஆற்றி வரும் நேர்மறையான பங்களிப்புகளை அங்கீகரிப்பதோடு, ஆண்களின் உடல் மற்றும் மனநலம், நல்வாழ்வு மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
சர்வதேச ஆண்கள் தினம் 1999-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19 அன்று டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோவில் டாக்டர் ஜெரோம் டீலுக்சிங் என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது. தனது தந்தையின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் இந்த நாளைத் தொடங்கியதோடு, தங்களது சமூகத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் ஆண்கள் ஆற்றும் சேவைகளைக் கவுரவிக்கும் வகையில் அனைத்துச் சமூகத்தினரையும் இதில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தார். இன்று இந்த நாள் உலகம் முழுவதும் 80-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் இந்நாளை முன்னெடுப்பதில் 2007-ஆம் ஆண்டில் உமா சல்லா மேற்கொண்ட முயற்சிகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
இந்த ஆண்டின் கருப்பொருளான 'எதிர்காலம் அனைவருக்கும் ஆனது' என்பது சிறந்த எதிர்காலத்தைக் கட்டமைப்பது ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்பதை வலியுறுத்துகிறது. முன்னேற்றம் என்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான போட்டியாக அல்லாமல், அனைவரும் வளரவும், பங்களிக்கவும், வெற்றி பெறவும் சம வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் நல்வாழ்வுக்கான நேர்மறையான முன்மாதிரிகளை ஊக்குவிப்பது, பாலின சமத்துவத்தை ஆதரிப்பது மற்றும் ஆரோக்கியமான உறவுகளை வளர்ப்பது ஆகியவற்றில் இந்நாள் கவனம் செலுத்துகிறது. மேலும், நவம்பர் 20-ஆம் தேதி வரும் சர்வதேச குழந்தைகள் தினத்துடன் இணைந்து, ஆண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையிலான உறவைக் கொண்டாடும் விதமாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது.
குடும்பப் பொறுப்புகளையும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளையும் சுமந்து செல்லும் ஆண்கள், தங்களது சொந்த உடல்நலக் கவலைகளையும் மன அழுத்தங்களையும் பெரும்பாலும் வெளியில் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை என்ற கருத்து பரவலாக உள்ளது. இதய ஆரோக்கியம், மனச்சோர்வு மற்றும் பதற்றம் போன்ற பிரச்சனைகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, உதவி தேடுவதற்கான தயக்கத்தை உடைப்பதன் அவசியத்தை இந்த நாள் வலியுறுத்துகிறது. சீரான உணவு, உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மூலம் நீண்டகால ஆரோக்கியத்தைக் காப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், சர்வதேச ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் கவுன்சில் சார்பில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் நிலை குறித்த அறிக்கையும் வெளியிடப்பட்டு, கல்வி, சுகாதாரம், பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகத் துறைகளில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்து விவாதங்களைத் தூண்டியுள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுக்கு நல்வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் பகிர்ந்து கொண்டு, அன்பும் மரியாதையும் நிறைந்த சமூகத்தை உருவாக்குவதே இந்த நாளின் சாரமாக அமைந்துள்ளது.