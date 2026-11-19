2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகக் கழிப்பறை தினம் 'பாதுகாப்பான கழிப்பறைகள், சமத்துவ எதிர்காலம்' என்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
உலகக் கழிப்பறை தினம் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளை முன்னிட்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர் அண்டோனியோ குட்டெரெஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், சுகாதார வசதி என்பது ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை என்றும், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் பாதுகாப்பிற்கும் கண்ணியத்திற்கும் பாதுகாப்பான கழிப்பறைகள் மிக அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சுத்தமான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான சுகாதார வசதிகள், பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளுடன் இணையும்போது அவை பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பையும் அதிகாரமளிப்பையும் வழங்குகின்றன. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகக் கழிப்பறை தினம் 'பாதுகாப்பான கழிப்பறைகள், சமத்துவ எதிர்காலம்' என்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பற்ற கழிப்பறைகள் அல்லது கழிப்பறை வசதிகளே இல்லாத நிலை கோடிக்கணக்கான பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளைப் பாதித்து வருகிறது. தனிமை இழப்பு முதல் தாக்குதல்கள் வரை பல்வேறு ஆபத்துகளை அவர்கள் சந்திக்க நேரிடுகிறது. போதுமான சுகாதார வசதிகள் இல்லாததால் மாதவிடாய் காலத்தைச் சமாளிப்பது கடினமாகிறது; மேலும் சில பெண்கள் நாள் முழுவதும் சாப்பிடுவதையும் தண்ணீர் குடிப்பதையும் தவிர்க்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர்.
சுகாதாரமற்ற அல்லது பழுதடைந்த கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்துவது அல்லது திறந்தவெளியை நாடுவது தன்னம்பிக்கையையும் பாதுகாப்பையும் பாதிக்கிறது. காலநிலை மாற்றம் மற்றும் தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளால் சுகாதார நெருக்கடிகள் ஏற்படும்போது, அதன் தாக்கத்தை பெண்களும் சிறுமிகளுமே அதிகம் எதிர்கொள்கின்றனர்.
பாதுகாப்பான கழிப்பறை வசதிகள் இல்லாதது பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் பொது வாழ்வில் பங்கேற்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூக நிகழ்வுகளில் அவர்கள் தொடர்ந்து பங்கேற்பதில் இது தடைகளை உருவாக்குகிறது. 2016 முதல் 2022 வரையிலான காலகட்டத்தில், ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட வளரிளம் பருவ சிறுமிகள் தங்கள் கடைசி மாதவிடாய் காலத்தின்போது பள்ளி, வேலை அல்லது சமூக நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க முடியாமல் போனதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, திறமையான சுகாதார அமைப்புகள் இல்லாத எந்தவொரு சமூகத்தாலும் பாலின சமத்துவத்தை அடைய முடியாது என்பதை ஐநா பொதுச்செயலாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஆரோக்கியமான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சுகாதார வசதிகளில் முதலீடு செய்வது ஏற்கனவே மில்லியன் கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இது அனைத்து மக்களுக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை உறுதி செய்யும் ஐநாவின் நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு 6-ன் சாரமாகும். பெண்கள், சிறுமிகள் மற்றும் பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரைத் திட்டமிடல் மற்றும் சேவை மேலாண்மையில் இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் அனைவரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் தீர்வுகளை உருவாக்க முடியும்.
மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், பணியிடங்கள் மற்றும் சந்தைகள், போக்குவரத்து மையங்கள் போன்ற பொது இடங்களில் பாதுகாப்பான கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த உலகக் கழிப்பறை தினத்தில், அனைவருக்கும் அணுகக்கூடிய மற்றும் பாதுகாப்பான கழிப்பறைகளை உறுதி செய்வதற்கான முயற்சிகளை இரட்டிப்பாக்கி, அனைவருக்கும் சமத்துவமான எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.