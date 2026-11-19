இந்திய அரசியல் சாசனம் குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலமும், சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதன் மூலமும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. முகவுரையானது நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் தேசிய ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்கிறது.
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் நாட்டின் ஒற்றுமை, மத நல்லிணக்கம் மற்றும் அமைதியான சகவாழ்வை ஊக்குவிப்பதற்கான முக்கியத் தருணமாக கருதப்படுகிறது. பல்வேறு மதங்கள், மொழிகள், கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பரஸ்பர மரியாதையுடனும், பொதுவான தேசிய அடையாளத்துடனும் ஒன்றிணைந்து வாழ்வதன் அவசியத்தை இது எடுத்துரைக்கிறது.
முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பிறந்த நாளான நவம்பர் 19-ஆம் தேதி தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அவர் 1917-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19 அன்று அலகாபாத்தில் (தற்போதைய பிரயாக்ராஜ்) பிறந்தார். இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமரான இவர், 1966 முதல் 1977 வரையிலும், மீண்டும் 1980 முதல் 1984 வரையிலும் பதவி வகித்தார். அவரது ஆட்சிக் காலத்தில் பசுமைப் புரட்சி, 1969-ஆம் ஆண்டு வங்கிகள் நாட்டுடைமையாக்கல், 1971-ஆம் ஆண்டு இந்தோ-பாகிஸ்தான் போர் மற்றும் 1974-ஆம் ஆண்டின் முதல் அணுசக்தி சோதனை ஆகிய முக்கிய நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன.
நாட்டின் ஒருமைப்பாடு, மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமூக ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் விதமாக இந்த நாள் நினைவுகூரப்படுகிறது. மேலும், நவம்பர் 19 முதல் 25 வரை 'கௌமி ஏக்தா வாரம்' எனப்படும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு, கலாச்சார ஒற்றுமை, மொழி நல்லிணக்கம் மற்றும் அகிம்சை ஆகியவை முன்னிறுத்தப்படுகின்றன.
இந்திய அரசியல் சாசனம் குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலமும், சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதன் மூலமும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. முகவுரையானது நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் தேசிய ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்கிறது. சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதைப் பிரிவு 14 உறுதி செய்கிறது. மதம், இனம், சாதி, பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவதைப் பிரிவு 15 தடை செய்கிறது.
பொது வேலைவாய்ப்பில் சம வாய்ப்புக்கான உரிமையைப் பிரிவு 16 வழங்குகிறது. மத சுதந்திரத்தை 25 முதல் 28 வரையிலான பிரிவுகளும், கலாச்சார மற்றும் கல்வி உரிமைகளை 29 மற்றும் 30-ஆம் பிரிவுகளும் பாதுகாக்கின்றன. இதனுடன், இந்தியாவின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாப்பது பிரிவு 51A(c)-ன் கீழ் அடிப்படைக் கடமையாக உள்ளது. பொதுவான சகோதரத்துவ உணர்வை வளர்ப்பதைப் பிரிவு 51A(e)-வும், கலப்பு கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதைப் பிரிவு 51A(f)-வும் வலியுறுத்துகின்றன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் கருத்தரங்குகள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், விவாதங்கள் மற்றும் ஒருமைப்பாட்டு உறுதிமொழி ஏற்பு ஆகியவற்றின் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவின் கலாச்சாரப் பன்முகத்தன்மை மற்றும் அரசியல் சாசனப் பாதுகாப்புகளுக்கு இடையிலும், தேசிய ஒற்றுமையைப் பாதிக்கும் பல சவால்கள் உள்ளன. மதவாதம், தீவிர பிராந்தியப் பற்று, சாதிப் பாகுபாடு, மொழி சார்ந்த கருத்து வேறுபாடுகள், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு, பிரிவினைவாதம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தவறான தகவல்கள் ஆகியவை சமூக நல்லிணக்கத்திற்குச் சவாலாக அமைகின்றன.
இவற்றைக் கடந்து செல்ல, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கல்வி, மதங்களுக்கிடையேயான கலந்துரையாடல், சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைக்கும் திட்டங்கள், 'ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்' போன்ற கலாச்சாரப் பரிமாற்ற முயற்சிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு ஆகியவை அவசியமாகின்றன. அரசாங்கம், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் குடிமக்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியால் மட்டுமே நாட்டின் ஒற்றுமையையும் அமைதியையும் மேலும் வலுப்படுத்த முடியும்.