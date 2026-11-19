இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தைவிட 7 ஓவர்கள் குறைவாக வீசியது கண்டறியப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) எலைட் குழு போட்டி நடுவர் ரஞ்சன் மதுகல்லே இந்த அபராதத்தை விதித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்தாவதும் இறுதியுமான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் ஓவர்களை முடிக்கத் தவறியதற்காக, இந்திய அணி வீரர்களுக்குப் போட்டி ஊதியத்தில் 35 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மவுண்ட் மாங்கனுயில் நவம்பர் 15 அன்று நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், நேர சலுகைகள் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகும் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தைவிட 7 ஓவர்கள் குறைவாக வீசியது கண்டறியப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) எலைட் குழு போட்டி நடுவர் ரஞ்சன் மதுகல்லே இந்த அபராதத்தை விதித்துள்ளார்.
வீரர்கள் மற்றும் அணி நிர்வாகத்தினருக்கான ஐசிசி நடத்தை விதிமுறைகளின் பிரிவு 2.22-இன் கீழ், குறைந்தபட்ச ஓவர் வேக விதிமீறலுக்காக ஒவ்வொரு தாமத ஓவருக்கும் வீரர்களின் போட்டி ஊதியத்தில் 5 சதவீதம் (அதிகபட்சம் 50 சதவீதம் வரை) அபராதம் விதிக்கப்படும். அதன்படி 7 ஓவர்கள் பின்தங்கியிருந்ததால் 35 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமான ஒருநாள் கேப்டன் சுப்மன் கில் இல்லாத நிலையில் இறுதி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளிலும் அணியை வழிநடத்திய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இந்தக் குற்றச்சாட்டையும் நடுவரின் முடிவையும் ஏற்றுக்கொண்டதால் விசாரணை எதுவும் தேவையில்லாமல் போனது. கள நடுவர்களான பால் ரீஃபில் மற்றும் வெய்ன் நைட்ஸ், மூன்றாவது நடுவர் குமார் தர்மசேனா மற்றும் நான்காவது நடுவர் கிறிஸ் பிரவுன் ஆகியோர் இந்தப் புகாரை முன்வைத்திருந்தனர்.
இந்த அபராத நடவடிக்கைக்கு மத்தியிலும், இறுதி ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் போராடி வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. குறைந்த ஓட்டங்கள் எடுக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கத்தில் தடுமாறிய இந்திய அணியை இஷான் கிஷன் மற்றும் அக்சர் படேல் தலா 46 ரன்கள் எடுத்து 209 ரன்களுக்குக் கொண்டு சேர்த்தனர். தொடர்ந்து விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியை இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி 187 ரன்களில் சுருட்டி, தொடரை வெற்றியுடன் நிறைவு செய்தனர்.