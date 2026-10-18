"உச்சநீதிமன்றத்தை கைப்பற்ற மத்திய அரசு முயற்சி" - கபில் சிபில் குற்றச்சாட்டு

உச்ச நீதிமன்றத்தை கைப்பற்றுவதில் அரசு வெற்றி பெறாது என்று தெரிவித்தார்.
ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களை மத்திய அரசு தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்துள்ளது என்றும், ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமே அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரே நிறுவனம் என்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய சிபல், "2014 முதல் நிறுவனங்களை கைப்பற்றுவதே அரசின் கொள்கையாக இருந்து வருகிறது.
உண்மைச் செய்திகள் மக்களைச் சென்றடைவதைத் தடுப்பதற்காக, அரசு முதலில் ஊடகங்களை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்து, பின்னர் மற்ற நிறுவனங்களையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவந்தது.
இது பிரதான ஊடகங்களின் செய்தியறிக்கையின் மீது நம்பிக்கை இழக்கச் செய்ததால் சமூக ஊடகங்கள் மக்களுக்கு மாற்றுத் தகவல் ஆதாரமாக உருவெடுத்துள்ளன.
ஊடகங்களுக்குப் பிறகு, அரசு முக்கிய நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் ஆளுநரைக் கையகப்படுத்தியுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமே அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரே நிறுவனம். அதையும் கைப்பற்ற முயற்சி செய்து வருகிறது.
ஆனால், அதனால் உச்ச நீதிமன்றத்தை கைப்பற்ற முடியவில்லை. உச்ச நீதிமன்றம் இறுதியில் இந்த காரணிகள் அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, போராட்டம் நடத்தும் மக்களின் உரிமையைப் பாதுகாக்கும் என்பதில் எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது
அமைதியான முறையில் போராடுவது அரசியலமைப்பின் கீழ் ஒரு அடிப்படை உரிமை. இந்த உரிமையைப் பறிக்க யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை." என தெரிவித்தார்.
இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த (SIR) முறைகேடுகளுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட்டு வருவதற்கு மத்தியில் கபில் சிபில் போராட்டங்கள் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
அமைதியான போராட்டம் நடத்துவோரை கைது செய்ய கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் முன்னதாக தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.