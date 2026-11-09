அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமணம்: கிரீஸ் நாட்டிற்கு புறப்பட்ட மு.க.ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்த்

அனிருத்-காவ்யா மாறன் திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற, மு.க.ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்கின்றனர். திருமண வரவேற்பு 21-ந்தேதி சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறன் ஆகியோரின் திருமணம் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் கிரீஸ் நாட்டில் கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. திருமணத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கின்றனர்.
நாளை தொடங்கும் திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக தி.மு.க. தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், துர்கா ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கிருத்திகா உதயநிதி உள்ளிட்ட குடும்பத்தாருடன் இன்று அதிகாலை சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றனர். துபாய் வழியாக கிரீஸ் நாட்டிற்கு செல்லும் அவர்கள் திருமண நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு வரும் 13-ந்தேதி மீண்டும் சென்னை திரும்ப உள்ளனர்.
மேலும் அனிருத் திருமணத்தில் பங்கேற்பதற்காக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தும் தனது குடும்பத்தினருடன் கிரீஸ் நாட்டிற்கு புறப்பட்டார். இதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த ரஜினிகாந்த் உடன் விமான நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.
கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறும் திருமணத்தை தொடர்ந்து வரும் 21-ந்தேதி சென்னையில் உள்ள ஐடிசி கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர விடுதியில் பிரமாண்ட திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதில் அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலகப் பிரபலங்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் என பலரும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.