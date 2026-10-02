விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: குத்துச்சண்டை போட்டியில் லவ்லினா தங்கம் வென்று அசத்தல்

70 பதக்கங்களுடன் இந்தியா 5வது இடத்தில் உள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு: குத்துச்சண்டை போட்டியில் லவ்லினா தங்கம் வென்று அசத்தல்
Published on

ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.

நேற்று முன்தினம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை அள்ளிய இந்தியாவுக்கு போட்டியின் 13-வது நாளான நேற்று சற்று ஏமாற்றமாக அமைந்தது. வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைத்தன.

தொடர்ந்து, இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ரிகர்வ் வில்வித்தை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா- தென் கொரியா அணியை சந்தித்தது. இதில் இந்திய அணி தென்கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.

குத்துச்சண்டையில் தங்கம்

இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டு குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை லவ்லினா தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய விளையாட்டு 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

5வது இடத்தில் இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியா 12 தங்கம், 24 வெள்ளி, 34 வெண்கலம் என 70 பதக்கங்களுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது.

Gold
தங்கம்
Boxing
குத்துச்சண்டை
Asian Games
ஆசிய விளையாட்டு
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com