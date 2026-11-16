பிலிப்பைன்ஸ் சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி: இரண்டு முக்கிய உச்சிமாநாடுகளில் பங்கேற்பு!

பிலிப்பைன்ஸ் அதிபரின் அழைப்பின் பேரில் வருகை தந்துள்ள பிரதமர் மோடி, ஆசியான் அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகளுடனான வர்த்தகத் தொடர்புகள் மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார்.
இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலா வந்தடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அங்கு நடைபெறவுள்ள ஆசியான்-இந்தியா மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாடுகளில் கலந்துகொண்டு அவர் உரையாற்றுகிறார். பிராந்திய பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து உலகத் தலைவர்களுடன் அவர் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார்.
இந்தப் பயணத்தின் முதன்மைக் குறிக்கோளாக, இந்தியாவின் 'மதிப்புமிக்க கிழக்கு நோக்கிச் செயல்படுங்கள்' கொள்கையை மேலும் வலுப்படுத்துவது அமைகிறது. பிலிப்பைன்ஸ் அதிபரின் அழைப்பின் பேரில் வருகை தந்துள்ள பிரதமர் மோடி, ஆசியான் அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகளுடனான வர்த்தகத் தொடர்புகள் மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார். குறிப்பாக, இந்தத் பிராந்தியத்தில் அமைதியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் நிலைநிறுத்துவதற்கான புதிய வழிமுறைகள் குறித்து உச்சிமாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மணிலாவில் நடைபெறும் மாநாட்டின் இடையே, பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேச பிரதமர் மோடி திட்டமிட்டுள்ளார். பாதுகாப்புத் துறை ஒத்துழைப்பு, தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் மற்றும் சப்ளை செயின் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பரஸ்பர நலன்சார்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து இந்தச் சந்திப்புகளில் விரிவாகப் பேசப்பட உள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய பங்கை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த உச்சிமாநாடுகள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன.