சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மாற்று விகிதம், சுத்திகரிப்பு செலவுகள், மத்திய அரசின் கலால் வரி மற்றும் மாநில அரசின் மதிப்புக் கூட்டு வரி ஆகியவை இணைந்து இறுதி எரிபொருள் விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன.
சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 23, 2026) காலை 6 மணி நிலவரப்படி, பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி ஆகிய எரிபொருட்களின் சில்லறை விற்பனை விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி அதே விலையில் தொடர்கின்றன. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினசரி காலை 6 மணிக்கு சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் நிலவரம் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் எரிபொருள் விலைகளை மாற்றியமைத்து வருகின்றன.
சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.76-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ.99.55க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாகவே இரு எரிபொருட்களின் விலையும் பெரிய ஏற்ற இறக்கமின்றி சீராகத் தொடர்ந்து வருவது வாகன ஓட்டிகளிடையே ஓரளவு நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையில் இயற்கை எரிவாயு ஒரு கிலோ ரூ-99.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கார் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்தும் சிஎன்ஜி எரிவாயுவின் விலையும் இன்றைய தினம் மாற்றமில்லாமல் நீடிக்கிறது.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மாற்று விகிதம், சுத்திகரிப்பு செலவுகள், மத்திய அரசின் கலால் வரி மற்றும் மாநில அரசின் மதிப்புக் கூட்டு வரி ஆகியவை இணைந்து இறுதி எரிபொருள் விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன. நகரத்திற்கு நகரம் உள்ளூர் வரிகள் வேறுபடுவதால், மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் எரிபொருள் விலைகளில் சிறிய வித்தியாசங்கள் காணப்படுவது வழக்கம்.
அன்றாடப் பயணத்திற்கு இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவோர் பெட்ரோல் மற்றும் சிஎன்ஜி விலைகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். மறுபுறம், சரக்குப் போக்குவரத்து மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்திற்கு டீசல் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குவதால், டீசல் விலை நிலையாக இருப்பது காய்கறிகள், மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் போக்குவரத்துச் செலவில் உடனடி உயர்வைத் தடுக்க உதவுகிறது.