அக்டோபரில் 10-இல் தமிழக மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடும் ராகுல் காந்தி

காங்கிரஸ் கட்சியின் இளைஞர் தொடர்பு திட்டமான 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' (மாணவர்களின் குரல்) பகுதியாக, அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி தமிழக மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவார் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி (TNCC) தலைவர் பி. மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
மாணவர்களின் எதிர்காலம் என்பது சமரசம் செய்துகொள்ள முடியாத ஒன்று; ஆனால், மத்தியில் பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பயிற்சி மையங்கள் மூலம் கட்டணம் என்ற பெயரில் நடைபெறும் 'கொள்ளை' போன்ற பல சிக்கல்களை அவர்கள் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் என்று கூறிய தாகூர், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆகியவை தொடர்ந்து எங்கள் உரிமைகளை மறுத்து வருகின்றன" என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
இத்தகைய சூழலில், ராகுல் காந்தி தனது போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறார் என்றும், 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' போன்ற அவரது பிற முன்னெடுப்புகளை தொடர்ந்து 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' நிகழ்ச்சியின் முதல் ஐந்து பதிப்புகள் கோட்டா, டேராடூன், பிரயாக்ராஜ், புனே மற்றும் இந்தூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றன; இதன் ஆறாவது பதிப்பு அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி சென்னை தீவுத் திடலில் (Island Grounds) மாலை 4.30 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
"நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு, வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பிற பிரச்சனைகள் என தங்கள் உரிமைகளுக்காக மாணவர்கள் போராடும் மாநிலம் தமிழ்நாடு," என்று கூறிய அவர், வரவிருக்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் ராகுல் காந்தியிடம் தங்கள் கருத்துகளையும் கவலைகளையும் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்தார்.
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரிடம் மாணவர்கள் தங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்தவும், கேள்விகளை எழுப்பவும், அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொள்ளவும் இந்நிகழ்ச்சி ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது என்று தாகூர் கூறினார்.
முன்னதாக, செப்டம்பர் 19 அன்று மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல் காந்தி, கல்வித் துறை உள்ளிட்ட நாட்டின் ஒட்டுமொத்த 'அமைப்பு' சீரழிந்துள்ளதாகவும், அது மாணவர்கள் கேள்விகள் கேட்பதை விரும்புவதில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.