விடுப்பு எடுக்க தாத்தாவின் உடல்நிலை குறித்து பொய் சொன்ன ஊழியர்; மருத்துவ ஆவணங்களைக் கேட்டு மேலாளர் நெருக்கடி!

ஊழியரின் பேச்சில் சந்தேகமடைந்த மேலாளர், அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கான உண்மையான மருத்துவ ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கக் கோரியுள்ளதால் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அந்த ஊழியர் தவித்து வருகிறார்.
இந்தியாவில் உள்ள பெரு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் விடுமுறை பெறுவதில் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் சுவாரஸ்யமான விபரீதங்கள் அவ்வப்போது இணையத்தில் பேசுபொருளாக மாறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஒரு சம்பவம் கார்ப்பரேட் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனது நிறுவனத்தில் புதிதாகப் பணியில் சேர்ந்த இளம் ஊழியர் ஒருவர், மேற்கு வங்காளத்தின் உலகப் புகழ்பெற்ற துர்கா பூஜை விழாவில் கலந்துகொள்ள விரும்பினார். இதற்காக சொந்த ஊருக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்ட அவருக்குத் தேவையான அனுமதிக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் எதுவும் மீதமில்லை. இதனால் சாதாரண முறையில் விடுமுறை கோரினால் கிடைக்காது என்று அஞ்சிய அவர், ஒரு தவறான முடிவை எடுத்தார்.
தனது மேலாளரை நம்ப வைப்பதற்காக, தனது தாத்தாவுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், உடனடியாகத் தான் ஊருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றும் கூறி அவசர கால விடுப்பு கேட்டுள்ளார். ஆனால், அந்த ஊழியரின் சூழ்நிலையை உன்னிப்பாகக் கவனித்த மேலாளர், இந்த அவசர நிலைக்கான முறையான மருத்துவச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஆவணங்களை உடனடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கண்டிப்புடன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தொழிலில் புதிதாகச் சேர்ந்துள்ள நிலையில், தான் கூறியது முற்றிலும் பொய் என்பதால் என்ன செய்வதென்று அறியாமல் அந்த ஊழியர் தற்போது கடும் பீதியில் ஆழ்ந்துள்ளார். உண்மையை ஒப்புக்கொண்டால் தனது ஆரம்ப கட்ட வேலைவாய்ப்பும் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படுமோ என்று அஞ்சி, சமூக வலைதளங்களில் இதுகுறித்து உதவி கோரியுள்ளார். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் இறுக்கமான விடுமுறைக் கொள்கைகளே ஊழியர்களை இது போன்ற பொய்களைச் சொல்லத் தூண்டுகின்றன என்று பலரும் இந்தச் சம்பவத்திற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.