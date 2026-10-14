ராஜ்காட் கோட்டையில் மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்த உரிமையாளரின் உடலை விட்டு நீங்காமல் பின்தொடர்ந்த பாசக்கார நாய்!

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனே அருகே அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புகழ்பெற்ற ராஜ்காட் கோட்டைக்கு இளைஞர் ஒருவர் தனது நண்பர்களுடன் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு சென்றிருந்தார். புனே ஹடப்சார் பகுதியைச் சேர்ந்த 35 வயதான ஜிக்னேஷ் சதாசிவ கந்தல்கர் என்ற அந்த நபர், கோட்டையின் பால் புத்ருக் பாதையில் ஏறிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மயங்கிச் சரிந்தார்.
உடன் வந்த நண்பர்களும், அப்பகுதியில் இருந்த உள்ளூர் மக்களும் மற்றும் தொல்லியல் துறை பணியாளர்களும் இணைந்து அவருக்கு உடனடியாக முதலுதவியும், செயற்கை சுவாசிப்பு சிகிச்சையும் அளித்தனர். இருப்பினும், துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் உயிர் பிரிய, மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் அஞ்சப்படுகிறது.
இந்த திடீர் மரணம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், அங்கே நடந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் அனைவரையும் கண் கலங்க வைத்துள்ளது. ஜிக்னேஷ் உடன் வந்திருந்த அவரது செல்லப்பிராணியான நாய், தனது மாடுலருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தவித்தது. உயிர் பிரிந்து கிடந்த தனது மாடுலரின் உடலை விட்டு விலகாமல் அந்த நாய் அருகில் காத்து நின்றது.
கோட்டையில் இருந்து ஜிக்னேஷின் உடல் கீழே கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, மாடுலரின் இறுதிப் பயணத்தில் உடன் சென்ற அந்த வாய் பேச முடியாத ஜீவன், உடலுக்குப் பின்னாலேயே மலையிறங்கி நடந்து வந்தது. விலங்குகளின் தூய அன்பையும், விசுவாசத்தையும் பறைசாற்றிய இந்தச் சம்பவம் அங்கு திரண்டிருந்த அனைவரின் நெஞ்சங்களையும் உருக்கியது.