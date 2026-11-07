முரசு புயலால் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தை நேரில் சந்தித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்: நிதியுதவியை உடனடியாக வழங்க அரசுக்கு கோரிக்கை

சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்று முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ள நிலையில், உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தை நேரில் சந்தித்து தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது,
சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் கடந்த மாதம் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றபோது, முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்த புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு திமுக சார்பில் இன்று நேரில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
முரசு புயலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ள மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு திமுக சார்பில் நிதி உதவியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதற்காக கடந்த மாதம் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி கடலுக்குள் சென்றனர். இந்த மாதம் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி வரையில், மீனவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தொலைபேசி மூலம் பேசி வந்துள்ளனர்.
மீனவர்களால் இரண்டாம் தேதிக்கு பின்னால் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போயுள்ளது. இதையடுத்து மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் காவல்துறையை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளனர்.
மேலும் மீனவர் நலத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்தும், மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
திமுக ஆட்சியில் பேரிடர் ஏற்பட்ட போது, மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை.
தமிழக அரசு உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ஏழு லட்சம் நிதி உதவி தருவதாக கூறியுள்ளது. இதுவரையில் ரூ.2 லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மீதமுள்ள ரூபாய் 5 லட்சம் நிதியுதவியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.
உயிரிழந்த மீனவர்கள் குடும்பத்தினர், நிவாரணத் தொகையை ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தி வாங்கி தரும்படி எங்களிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
மேலும் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தில், ஒருவருக்கு அரசாங்க பதவி வழங்கவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இந்த இரண்டு கோரிக்கைகள் குறித்தும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்-இடம் தெரிவித்து, தமிழக அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம்.
இவ்வாறு அவர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார்.