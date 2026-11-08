தமிழக செய்திகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-4 தேர்வு: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்!

நாளை முதல் நவம்பர் 11-ம் தேதி வரை விண்ணப்பங்களில் தேவையான திருத்தங்களைச் செய்து கொள்ளலாம்.
TNPSC Group-4
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தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்தும் குரூப்-4 தேர்வுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இந்தத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் இன்று நள்ளிரவு 11.59 மணி வரை டி.என்.பி.எஸ்.சி. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் https://www.tnpsc.gov.in/ மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த பிறகு, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அவற்றைத் திருத்தம் செய்வதற்கான கால அவகாசமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை முதல் நவம்பர் 11-ம் தேதி வரை விண்ணப்பங்களில் தேவையான திருத்தங்களைச் செய்து கொள்ளலாம்.

வரவிருக்கும் குரூப்-4 தேர்வு எதிர்வரும் 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 10-ம் தேதி அன்று நடத்தப்பட உள்ளது. அன்று காலை 9.30 மணி முதல் மதியம் 12.30 மணி வரை இத்தேர்வு நடைபெறும் என தேர்வாணையம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியுள்ள தேர்வர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

TNPSC
Government of Tamil Nadu
டி.என்.பி.எஸ்.சி
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்
TNPSC Group-4
டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-4
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