தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மனைவியுடன் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சாமி தரிசனம்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். இந்த திடீர் வருகையால் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வளாகமே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
தீபாவளி திருநாளான இன்று அதிகாலை சுமார் 6 மணி அளவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் வருகை தந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், பாரம்பரிய வேஷ்டி சட்டையில் எளிமையான தோற்றத்தில் காணப்பட்டார். அவரது மனைவி ஆர்த்தியும் பட்டுப்புடவை அணிந்து பக்தி பூர்வமாக காணப்பட்டார். கோவிலுக்கு வந்தவுடன் முதலில் மீனாட்சி அம்மனை தரிசனம் செய்த அவர்கள், அதன் பிறகு சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதியில் சிறப்பு பூஜைகளில் கலந்து கொண்டனர்.
தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு மீனாட்சி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், சிவகார்த்திகேயன் தம்பதியினர் அம்மனுக்கு பட்டு வஸ்திரம் சாத்தி வழிபாடு நடத்தினர். கோவில் அர்ச்சகர்கள் அவர்களுக்கு குங்கும பிரசாதம் வழங்கி சிறப்பு ஆசிர்வாதம் செய்தனர். சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கோவிலின் பொற்றாமரை குளத்தை சுற்றி வந்து வழிபாடு செய்தார்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கோவிலுக்கு வந்த தகவல் பரவியதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் கோவில் வளாகத்தில் குவியத் தொடங்கினர். தீபாவளி கூட்டம் ஏற்கனவே அதிகமாக இருந்த நிலையில், நடிகரை காண ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டினர். பாதுகாப்பு கருதி கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறையினர் சிவகார்த்திகேயனை பத்திரமாக வெளியே அழைத்துச் சென்றனர். இருப்பினும் ரசிகர்களை பார்த்து கை அசைத்து தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த அவர், அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் என்று கூறிச் சென்றார்.
தற்போது சிவகார்த்திகேயன் பராசக்தி மற்றும் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் புதிய படம் என இரண்டு பெரிய படங்களில் நடித்து வரும் நிலையில், படப்பிடிப்பு பணிகளுக்கு இடையே குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடவும், ஆன்மீக தரிசனம் செய்யவும் இந்த தீபாவளி விடுமுறையை பயன்படுத்தியுள்ளார். மதுரை மண்ணின் மைந்தனான சிவகார்த்திகேயன், ஒவ்வொரு முக்கிய பண்டிகையின் போதும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்து வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிகழ்வு தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.