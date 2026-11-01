தமிழகம் முழுவதும் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-2ஏ தேர்வு- 4.89 லட்சம் பேர் போட்டி

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குரூப்-2 மற்றும் குரூப்-2ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மையங்களில் இன்று பலத்த ஏற்பாடுகளுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழக அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 846 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்தேர்வை எழுதத் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து மொத்தம் 4 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 885 தேர்வர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதன் மூலம் ஒரு காலிப்பணியிடத்திற்கு சராசரியாக 579 பேர் தீவிர போட்டியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாநிலம் முழுவதும் இதற்காக 1,647 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்று காலை சரியாக 9.30 மணிக்குத் தொடங்கும் இந்தத் தேர்வு நண்பகல் 12.30 மணி வரை மூன்று மணி நேரம் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு கொள்குறி வகை முறையில் நடத்தப்படுகிறது. மொத்தமாக 300 மதிப்பெண்களுக்கு 200 வினாக்கள் இடம்பெறுகின்றன. இதில் பொது அறிவு பகுதியில் 75 வினாக்களும், திறனறிவு பகுதியில் 25 வினாக்களும், பொதுத்தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் பகுதியில் 100 வினாக்களும் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்வர்கள் அனைவரும் தங்களது ஹால் டிக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளைத் தவறாமல் பின்பற்றுமாறு தேர்வாணையம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியிருந்தது. தேர்வு மையங்களுக்கு உரிய நேரத்திற்குச் செல்வதுடன், அனுமதிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கருப்பு நிற மை கொண்ட பால்பாயிண்ட் பேனா மட்டுமே தேர்வு அறைக்குள் கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வாட்சுகளுக்கு கடுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.