Tamilnadu Assembly Live: மேகதாது அணைக்கு எதிராக தனித் தீர்மானம்... இன்றைய கூட்டத்தொடரின் நேரலை...

காவிரிப்படுகை மாநிலங்களின் இசைவின்றி கர்நாடகம் எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த முடியாது- முதலமைச்சர் விஜய்
கர்நாடக அரசின் தன்னிச்சையான முயற்சிக்கு சட்டமன்ற பேரவை கடும் கண்டனம்- முதலமைச்சர் விஜய்
கட்சி வேறுபாட்டை ஒதுக்கி யாரும் யாரையும் குறை கூறாமல் நாம் அனைவரும் ஓரணியில் நிற்கவேண்டும்- முதலமைச்சர் கோரிக்கை
அரசியலே மக்களுக்கானது என்பது அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும்- முதலமைச்சர் விஜய்
கொள்கை, நிலைப்பாட்டில் வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனால் மக்களுக்கு பிரச்சனை எனில் அனைத்து கட்சியும் மக்கள் பக்கம் நிற்கும்- முதலமைச்சர் விஜய்
மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டுவந்து அதனை முன்மொழிந்தார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
சட்டமன்ற பேரவை முன்னாள் செயலாளர் சி.கு.ராமசாமி, திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி.சௌத்ரி, கே.ராஜன், இயக்குநர் பாரதிராஜா ஆகியோருக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டது. இதன்பின் உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுபெரும் தலைவர் நல்லக்கண்ணு மறைவிற்கு சட்டசபையில் இரங்கல் தீர்மானம்.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மறைவுக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்ட பின் உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தமிழ சட்டசபையின் 2-ம் நாள் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மறைவுக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டது.
தமிழக சட்டசபையின் 2-ம் நாள் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது.
ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது தமிழக சட்டசபையில் இன்றுமுதல் விவாதம் நடைபெறுகிறது. குறுகிய கால கூட்டத்தொடர் என்பதால் 3 நாட்களுக்கும் கேள்வி-பதில் நேரம் இருக்காது என அறிவிப்பு
சட்டசபை கூட்டத்தொடர் - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் வருகை.
சட்டசபை கூட்டத்தொடர் - எடப்பாடி பழனிசாமி, செளமியா அன்புமணி உள்ளிட்டோர் வருகை