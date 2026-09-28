தமிழக செய்திகள்

தங்கத்தை விட தரமான பால் தான் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தேவை - முதல்வருக்கு தமிழிசை வலியுறுத்தல்

சென்னை மக்களின் தேவை 30 லட்சம் லிட்டர்கள் ஆனால் ஆவின் 14.5 லட்சம் லிட்டர்கள் தான் ஆவின் விநியோகிக்கிறது.
Vijay - Tamilisai Soundararajan
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தேவைகளை முதலில் கவனியுங்கள் முதலமைச்சரவர்களே, தங்கத்தை விட தரமான பால் தான் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தேவை என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை மதுரை அரசு ராஜாஜி ஆஸ்பத்திரியில், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரடியாக சென்று தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், தங்கத்தை விட தரமான பால் தான் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தேவை என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

தேவைகளை முதலில் கவனியுங்கள் முதலமைச்சரவர்களே...

குழந்தைகளுக்கு தேவை பால்.... தங்க மோதிரம் கொடுக்கப் போகிறீர்கள் தரமான பாலுக்கான தட்டுப்பாடை எப்பொழுது சரி செய்யப் போகிறீர்கள்...

தங்கத்தை விட தரமான பால் தான் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தேவை...

சென்னை மக்களின் தேவை 30 லட்சம் லிட்டர்கள் ஆனால் ஆவின் 14.5 லட்சம் லிட்டர்கள் தான் ஆவின் விநியோகிக்கிறது. ஆவின் பால் பூத்துகளுக்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே அவை விற்று தீர்ந்து விடுகிறது. அதிக விலை கொடுத்து தனியார் பால் வாங்க வேண்டி இருக்கிறது இதுதான் இன்று தமிழக மக்கள் சொல்வது.

தங்கம் மோதிரத்தை விட தங்களது தேவை இன்று பால் தான். என்று குழந்தைகள் சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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