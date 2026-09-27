தமிழக செய்திகள்

அக்டோபர் 11-ந்தேதி சென்னையில் புதிய மெட்ரோ ரெயில் சேவையைத் தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!

விஜய் முதலமைச்சர் ஆன பிறகு முதல்முறையாக சென்னை வருகிறார் பிரதமர்.
Chennai Metro
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Summary

சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான சென்னை மெட்ரோ ரெயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் முதல் வழித்தடச் சேவையைத் தொடங்கி வைப்பதற்காகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்த மாதம் 11-ஆம் தேதி சென்னைக்கு வரவுள்ளார்.

அன்றைய தினம் மதியம் சென்னை வந்தடையும் பிரதமரை, தமிழக பா.ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்கள் பிரமாண்டமாக வரவேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடக்கம் மற்றும் பயணம்

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் பிரமாண்ட விழாவில், பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான 14.6 கிலோமீட்டர் தொலைவிலான புதிய மெட்ரோ ரெயில் சேவையைப் பிரதமர் மோடி கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்கிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, பூந்தமல்லி ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து போரூர் வரை புதிய மெட்ரோ ரெயிலில் பிரதமர் மோடி நேரடியாகப் பயணித்து, மெட்ரோ ரெயில் சேவையின் வசதிகளை ஆய்வு செய்கிறார்.

இந்த வழித்தடம் பயன்பாட்டுக்கு வருவதன் மூலம், சென்னையின் மேற்குப் புறநகர்ப் பகுதி மக்களின் போக்குவரத்து நெரிசல் பிரச்சனைக்குக் கணிசமான தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் தரிசனம்

மெட்ரோ ரெயில் நிகழ்வை முடித்துக் கொண்டு, போரூரில் இருந்து கார் மூலமாகச் சென்னை ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தில் நடைபெறும் விழாவிற்குப் பிரதமர் மோடி செல்கிறார். அங்கு மத்திய அரசின் முக்கியத் திட்டங்கள் சிலவற்றைத் தொடங்கி வைக்கவும், புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தில் நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சிகள் நிறைவடைந்ததும், அங்கு அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவிலுக்குப் பிரதமர் மோடி செல்லவுள்ளார். அங்குச் சிறப்புச் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர் வழிபாடு நடத்துகிறார்.

நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மைய நிகழ்ச்சி மற்றும் டெல்லி பயணம்

கோவில் தரிசனத்தை முடித்த பின்னர், சென்னை ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தில் இருந்து கார் மூலமாக நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்திற்குப் புறப்பட்டுச் செல்கிறார். அங்கு நடைபெறும் மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார்.

அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் முடித்துக் கொண்டு, மாலை 5.30 மணி அளவில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்குச் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் மீண்டும் டெல்லிக்குப் புறப்பட்டுச் செல்கிறார்.

அரசியல் முக்கியத்துவம்

தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகிய இரு தலைவர்களும் ஒரே மேடையில் சந்தித்துக் கொள்ளும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ அரசு நிகழ்ச்சி இது என்பதால், இந்த சென்னை வருகை அரசியல் வட்டாரத்திலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டுச் சென்னையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றன.

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