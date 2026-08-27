நேபாள பெருவெள்ளம்: 57 தமிழர்கள் மாயம்- போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்க சட்டசபையில் எதிர்கட்சிகள் முழக்கம்!

நேபாள நாட்டில் ஏற்பட்ட திடீர் பெருவெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக இதுவரை 160-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த பேரிடரில் கைலாஷ் மானசரோவர் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 57 பக்தர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கானோர் சிக்கியுள்ள சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அவசர நிலவரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு சட்டசபையில் விவாதம் நடைபெற்றது.
இதில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நேபாளத்தில் மாயமான தமிழர்களை மீட்பது குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. நேபாள வெள்ளத்தில் 160 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சிவஞானம் உட்பட பலர் மாயமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மாநில அரசு உடனடியாக அமைத்துள்ள உதவி எண்களுக்கு வந்த அழைப்புகள் எத்தனை, அதன் பேரில் டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லம் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆன்மீக சுற்றுலா சென்ற 57 பேரின் நிலையை சுட்டிக்காட்டினார். ஈஷா மையம் சார்பிலும், தனியார் சுற்றுலா நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் சென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 57 பக்தர்கள் தற்போது தொடர்புகொள்ள முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். அவர்கள் அனைவரையும் போர்க்கால அடிப்படையில் பாதுகாப்பாக மீட்டு வர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
இதற்கிடையில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர், மாயமான 57 தமிழர்களில் 20 பேர் நேபாள எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ராணுவ மற்றும் காவல் முகாம்களில் பாதுகாப்பாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். மீதமுள்ள 37 பேரைக் கண்டறியும் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
இந்த விவாதங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை உடனடியாக மீட்க டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்ல அதிகாரிகளுக்கும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்திற்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் தொடர்புகொள்ள 24 மணி நேர உதவி மைய எண்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு மீட்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.