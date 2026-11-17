தமிழ்நாட்டில் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவோம் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
டெல்லியில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* பெரியார் அறிவுலகம் மட்டுமல்லாது பல நூலகங்களில் முறைகேடு நடந்துள்ளது.
* கன்னிமாரா நூலகத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை நானே பறிமுதல் செய்தேன்.
* கடந்த மார்ச் மாதத்திலேயே புத்தக கொள்முதல் முடிந்து விட்டது.
* கன்னிமாரா நூலகத்தில் 550 ஏஐ புத்தகங்கள் கண்டுபிடித்துள்ளோம், அங்கு அந்த புத்தகத்தை வைத்தது யார்?
* பெரியார் நூலக நூல் கொள்முதல் குறித்து திமுக பேசாதது ஏன்? திமுகவில் வாசிப்பாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் இல்லையா?
* பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் ஊழல் குறித்து திமுக எம்.பி. கனிமொழி ஏன் பதிலளிக்கவில்லை?
* நூலகங்களில் புத்தக கொள்முதலில் ஊழல் நடந்தது திமுக ஆட்சியில் தான்.
* நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியதால் தான் திமுக ஆட்சியில் புத்தகம் கொள்முதலுக்கு குழு அமைக்கப்பட்டது.
* தவெக ஆட்சி காலத்தில் ஒரு புத்தகம் கூட கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை.
* நாங்கள் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்தால் இத்தகை குப்பைகளை வாங்கவே மாட்டோம்.
* தமிழ்நாட்டில் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவோம்.
* கைப்பற்றப்பட்ட புத்தகங்களை காட்சிப்படுத்துவோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.