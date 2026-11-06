புயலில் சிக்கி மீனவர்கள் உயிரிழந்த பிறகும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மக்களைச் சந்திக்க வராதது ஏன்? - கனிமொழி

மீனவர்கள் காணாமல் போனதாகத் தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? இத்துயரத்திற்கு பிறகும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அம்மக்களைச் சந்திக்க வராதது ஏன்? என்று கனிமொழி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
முரசு புயலில் சிக்கி ஆந்திரா அருகே கடலில் மூழ்கி சென்னை காசிமேட்டை சேர்ந்த மீனவர்கள் 5 பேர் பலியாகினர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திமுக எம்பி கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
முரசு புயலில் சிக்கி சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் உயிரிழந்த செய்தி வேதனையளிக்கிறது. அவர்களை இழந்து தவிக்கும் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மீனவர்கள் காணாமல் போனதாகத் தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? இத்துயரத்திற்கு பிறகும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அம்மக்களைச் சந்திக்க வராதது ஏன்?
பேரிடர் காலத்திலும் அலட்சியமாக செயல்பட்ட தவெக அரசு இத்துயரத்திற்கு உடனடியாக பொறுப்பேற்று, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கான நிவாரணத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.