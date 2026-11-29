திமுகவின் ஒற்றை முடிவால் இந்தியா கூட்டணியே சென்னையில் படையெடுத்திருக்கும் நிலையில், இத்திராவிட இயக்கத்தை முன்பே நம் பக்கம் வைத்திருக்க வேண்டும் என தான் கட்சி தலைமையிடம் சுட்டிக் காட்டியதாக காங்கிரஸ் மூத்தத் தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் பெரும் திருப்புமுனையை இந்திய அரசியலில் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவரின் இந்தக் கருத்து வந்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக தனியார் ஆங்கில ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் கூறியதாவது;
மக்களவையின் மொத்த இடங்களை 543-லிருந்து 815-ஆக உயர்த்தினால், தொகுதி எல்லைகளை மாற்றியமைக்க தொகுதி மறுசீரமைப்பு ஆணையத்திற்கு முழு சுதந்திரம் கிடைத்துவிடும். உதாரணமாக, தற்போது 39 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டில், தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 59-ஆக உயரும்.
அதன்பிறகு, அவர்கள் தொகுதிகளை மீண்டும் வரையறுக்க முடியும். தற்போதைய தொகுதி எல்லைகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டவை. தொகுதி மறுசீரமைப்பு ஆணையம் அவ்வப்போது சிறிய மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது.
தற்போது, தமிழ்நாட்டின் தொகுதிகள் 39 என நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன; இதில் சிறிய மாற்றங்களை மட்டுமே செய்ய முடியும். ஆனால், 39 தொகுதிகளை 59 தொகுதிகளாக மாற்றும்போது, ஒட்டுமொத்த வரைபடத்தையே முற்றிலும் மாற்றி வரைய வேண்டியிருக்கும்.
அசாம் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரில் அவர்கள் (பாஜக) என்ன செய்தார்கள் என்றால், தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் மாற்றி அமைத்தனர். அசாம் வரைபடத்தைப் பார்த்தால், தொகுதி எல்லைகள் மாற்றப்பட்ட விதம் உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும்.
ஒரு தொகுதி குதிரை லாட வடிவில் (horseshoe shape) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குதிரை லாட வளைவுகளுக்கு இடையில் உள்ள பகுதியின் நிலை என்ன? மேலும், புவியியல் ரீதியாக எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத இரு வெவ்வேறு பகுதிகளை இணைத்து ஒரே மக்களவைத் தொகுதியாக மாற்றியுள்ளனர்.
ஜம்மு-காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா என்னிடம் கூறுகையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பால் எதிர்க்கட்சிகள் நான்கு இடங்களை இழந்துவிட்டன என்று தெரிவித்தார். அதேபோல், கௌரவ் கோகோய் என்னிடம், தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தாங்கள் பல தொகுதிகளை இழந்துவிட்டதாகவும், இது பாஜகவுக்கு சாதகமாக அமைந்ததாகவும் கூறினார்.
உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், மத்தியப் பிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் அவர்கள் இதைச் செய்யும்போது, பாஜகவுக்குச் சாதகமான முறையில் எல்லைகளை மறுவரையறை செய்வார்கள்.
இது மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் பாஜகவின் பிடியை வலுப்படுத்தும் அதே வேளையில், எதிர்க்கட்சிகளுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இது ஏதோ ஒரு சிறிய மாற்றமல்ல; 543 தொகுதிகளுடன் கூடுதலாக 271 தொகுதிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
இது ஒரு சிறிய திருத்தம் அல்ல, ஒட்டுமொத்த வரைபடத்தையே முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கும் செயலாகும்.
இந்தியா கூட்டணியின் சென்னை பயணம் குறித்து என்னால் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது. ஆகஸ்ட் 12 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு திமுக ஆதரவாக வாக்களித்தது என்பதை மட்டுமே என்னால் கூற முடியும்.
அந்தத் தீர்மானத்தில் உள்ள இரண்டு அம்சங்களுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் அளிப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது; ஆனால், அதே தீர்மானத்தின் முதல் அம்சத்தை அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை.
அந்த முதல் அம்சம் என்னவென்றால், மக்களவையின் தற்போதைய பலமான 543 இடங்கள் அப்படியே நீடிக்க வேண்டும் என்பதுதான். இது ஏன் திமுகவின் கவனத்திற்கு வரவில்லை என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
அவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்த அந்தத் தீர்மானத்தின் நிலைப்பாட்டிலேயே தொடர்ந்து நீடிப்பார்கள் என்று நான் இன்னும் நம்புகிறேன்.
நாங்கள் சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒரு கூட்டணியாகவே எதிர்கொண்டோம்; திமுகவும் காங்கிரஸும் அந்த கூட்டணியில் இருந்தன. ஆனால், விஜய் தலைமையிலான தவெக தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது.
நாங்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்தோம்; ஏனெனில், நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கத் தவறியிருந்தால், சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டு புதிய தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.
குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி என்பது நடைமுறையில் பாஜகவின் ஆட்சியே ஆகும். எனவே, தமிழ்நாட்டில் அரசு அமைவதை உறுதி செய்ய நாங்கள் ஆதரவு அளித்தோம். நாங்கள் மட்டுமல்லாமல், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI(M)), விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK) மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) ஆகிய கட்சிகளும் ஆதரவு அளித்தன.
எனவே, ஆதரவு அளித்ததில் எந்தத் தவறும் இல்லை.
திமுக அரசு அமைக்க வாய்ப்பு இருந்திருந்தால், நாங்கள் அவர்களுக்கும் ஆதரவு அளித்திருப்போம்; வேறு எந்தக் கட்சி அரசு அமைக்க முன்வந்திருந்தாலும், நாங்கள் ஆதரவு வழங்கியிருப்போம்.
ஆனால், வேறு எந்தக் கட்சியும் அரசு அமைக்கும் நிலையில் இல்லை. விஜயிடம் 108 இடங்கள் இருந்தன; அவர் பெரும்பான்மைக்கு மிக அருகில் இருந்தார். எனவே, அவருக்கு எங்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டது, நாங்களும் அதை வழங்கினோம்.
இருப்பினும், வேறு சில நிகழ்வுகள் நடந்தன; அவை குறித்து கட்சிக்குள் மட்டுமே பேசமுடியும், பொதுவெளியில் பகிர முடியாது. ஆனால், நாங்கள் ஆதரவு அளித்தது சரியான முடிவே.
அதே சமயம், வேறு சில விஷயங்கள் நடந்ததன் காரணமாக, திமுகவுடனான உறவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களவையில் 22 உறுப்பினர்களையும், மாநிலங்களவையில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான உறுப்பினர்களையும் கொண்ட திமுகவை நாம் நம் (காங்கிரஸ்) பக்கம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன்.” என தெரிவித்தார்.