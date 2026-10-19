போதைப்பொருள் பறிமுதல் குறித்து முதலமைச்சர் வாய் திறக்கவில்லை - திமுக குற்றச்சாட்டு

சென்னை அறிவாலயத்தில் திமுக சட்டத்துறை இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* நாகையில் இருந்து இலங்கைக்கு கப்பல் மூலம் கடத்தப்பட இருந்த போதைப்பொருள் பிடிபட்டுள்ளது.
* போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து சிறுதுறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஏன் வாய் திறக்கவில்லை.
* இடைத்தேர்தலில் பூபாலனின் பணம் தான் கைமாறி உள்ளது.
* இடைத்தேர்தலில் போதைப்பொருள் விற்பனை பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
* 137 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் குறித்து முதலமைச்சர் வாய் திறக்கவில்லை.
* தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறதா, காவல்துறை தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
* போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் தவெக நிர்வாகிகள் 9 பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
* முதலமைச்சரின் தவெக வெற்றிக்கழகமா அல்லது DRUGS வெற்றிக் கழகமா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
* முதலமைச்சர் அவர்களே, இளைஞர்களை ஓட்டுப்போடும் இயந்திரங்களாக பார்க்காதீர். இளைஞர்களை ஏமாற்றாதீர்.
* உங்கள் ஆட்சியில் போதைப்பொருள் தடுப்பு குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.