மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில், நீதிமன்ற உத்தரவுகளால் எந்தவித சலசலப்போ அல்லது அமைதிக்குப் பங்கமோ ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது எனத் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள 'தீபத்தூண்' மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்துச் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது.
ஆனால், அந்தப் பகுதிக்கு அருகே சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அமைந்துள்ளதாலும், கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் தீபம் ஏற்றுவதே வழக்கமாக இருந்து வருவதாலும், புதிய நடைமுறைக்கு அனுமதி அளிக்கக் கூடாது எனத் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தது.
இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தமிழக அரசு தரப்பில் முக்கிய வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதி இரு மதத்தினரும் வழிபடும் இடமாக உள்ளதால், நீதிமன்ற உத்தரவுகளால் அப்பகுதியில் எந்தவித சலசலப்போ அல்லது மத நல்லிணக்கத்திற்குப் பாதிப்போ ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என அரசுத் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
பல தலைமுறைகளாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் வழக்கத்தின்படியும் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்றும், தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு வாதிட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மற்றும் மலையை இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கும் தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளது.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நெருங்கி வரும் சூழலில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த வழக்கு விசாரணை தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.