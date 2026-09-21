தமிழக செய்திகள்

முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்: கரூர் செல்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் த.வெ.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் 4 நாட்கள் பிரசாரம் செய்ய இருக்கிறார்.
CM Vijay
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Summary

கரூரில் நினைவு சின்னத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்ச்சியும், 41 பேருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியும் நடக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முதலமைச்சர் விஜய்

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் கடந்த ஆண்டு(2025) செப்டம்பர் மாதம் 27-ந்தேதி கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நடைபெற்று வருகிற 27-ந்தேதியுடன் ஓராண்டு நிறைவு பெறுகிறது.

நினைவுச்சின்னம்

இந்நிலையில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக விஜய் பதவி ஏற்ற பின்னர் கடந்த ஜூலை மாதம் 10-ந்தேதி கரூருக்கு வந்தார். அப்போது நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களில் 31 பேருக்கு அரசு பணிகளுக்கான ஆணைகளை வழங்கி அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

கரூர் சம்பவம்

மேலும் அன்று நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் பேசியபோது, கரூர் சம்பவத்தில் இறந்த 41 பேரின் நினைவாக வேலுசாமிபுரத்தில் ஒரு நினைவு சின்னம் அமைக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

இடைத்தேர்தல்

இந்நிலையில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் அடுத்த மாதம் (அக்டோபர்) 6-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது.

தவெக வேட்பாளர்கள்

இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் த.வெ.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் 4 நாட்கள் பிரசாரம் செய்ய இருக்கிறார். இதில் வருகிற 26-ந்தேதி தாராபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்யும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்து 27-ந்தேதி கரூருக்கு வருகை தர திட்டமிட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அடிக்கல் நாட்டுகிறார்

அன்றைய தினம் கரூரில் நினைவு சின்னத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்ச்சியும், 41 பேருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியும் நடக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு நினைவுச் சின்னத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி, இறந்த 41 பேருக்கும் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த 2 நிகழ்ச்சிகளையும் ஒரே இடத்தில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். அதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணி தொடங்கி உள்ளது. முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு 2-வது முறையாக விஜய் கரூர் வருகை தர உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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