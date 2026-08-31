பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு முதல் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்

கோவையில் ரூ.400 கோடி மதிப்பீட்டில் டிஜிட்டல் நிதி மையம் அமைக்கப்படும் என்று சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதன் விவரம் வருமாறு:-
* பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் உயர்த்தி அறிவிப்பை வெளியிட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்.
* ஒரு லிட்டர் பால் கொள்முதல் விலை 38 ரூபாயிலிருந்து 41 ரூபாயாக ஏற்கனவே உயர்த்திய நிலையில் தற்போது மேலும் 3ரூபாய் உயர்த்தி அறிவித்துள்ளார்.
* பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கொள்முதல் விலை ரூ.44 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
* பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் 3.15 லட்சத்துக்கம் அதிக பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயன் பெறுவர்.
* பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தியதால் ஆவினுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவை அரசே ஏற்கும் என அறிவிப்பு.
* தூத்துக்குடியில் புதிய அனல்மின் நிலையம் அமைக்கப்படும்.
* தூத்துக்கடியில் புதிதாக இரண்டு நியூ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அமைக்கப்படும்.
* புதிய அனல் மின், நீர்மின் நிலையங்கள் அமைக்க கடந்த ஆட்சியில் பெரிய அளவிலான நடவடிக்கை முன்னெடுக்கவில்லை.
* Super Critical Thermal Power Plant ரூ.20,800 கோடியில் நிறுவப்படும்.
* காஞ்சிபுரம் மதுரமங்கலத்தில் ரூ.175 கோடியில் சிப்காட் மூலம் செமி கண்டெக்டர் நிறுவனம் அமைக்கப்படும்.
* புதிய செமி கண்டக்டர் மூலம் புதிதாக 5 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
* தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 196 துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்.
* ரூ.1,762 கோடி மதிப்பிட்டில் மின் பகிர்மான மேம்பாடு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
* திருச்சி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப்பகுதிகளில் Multi Model Logistics Hub அமைக்கப்படும்.
* கோவையில் ரூ.400 கோடி மதிப்பீட்டில் டிஜிட்டல் நிதி மையம் அமைக்கப்படும்.
* திருச்சி மண்டலத்தில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம் அமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.