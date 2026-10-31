ரூ.30 அரிசிக்கு மக்களிடம் போதிய வரவேற்பு இல்லை: தரமான அரிசியை வாங்கி வினியோகிக்க வேண்டும்- அன்புமணி

தமிழகத்தில் அரிசி ஆலைகள் மற்றும் மொத்த வணிகர்களிடம் உள்ள சன்னரக பொன்னி அரிசியில் 20 சதவீதத்தை அடக்க விலைக்கு கொள்முதல் செய்து, கிலோ ரூ.50 என்ற விலையில் நியாயவிலைக் கடைகளில் விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பா.ம.க தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
வெளிச்சந்தையில் அரிசி விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடன் 250 அமுதம் பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் நியாயவிலைக் கடைகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ரூ.30 அரிசி கடந்த 14 நாள்களில் 114.80 டன் மட்டுமே விற்பனையாகியிருப்பதாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சன்னரக அரிசி என்ற பெயரில் விற்பனை செய்யப்படும் இந்த வகை அரிசிக்கு மக்களிடம் வரவேற்பு இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது.
சென்னையில் கடந்த 17-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்ட குறைந்த விலையில் சன்னரக அரிசி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் முதல் கட்டமாக 250 அங்காடிகளுக்கு மொத்தம் 950 டன் அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும், அதில் 114.80 டன் மட்டுமே விற்பனையாகியிருப்பதாகவும் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்ததாக தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. திட்டம் தொடங்கப்பட்டு அக்டோபர் 29-ஆம் தேதியுடன் 14 நாள்கள் ஆகும் நிலையில், சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு ஓர் அங்காடியில் 33 கிலோ அரிசி மட்டுமே விற்பனையாகியிருக்கிறது. இது கிராமங்களில் உள்ள மிகவும் சாதாரணமான மளிகைக் கடைகளில் ஒரு நாளைக்கு விற்பனையாகும் அளவை விட குறைவு ஆகும்.
ரூ.30 அரிசி மக்களிடம் போதிய வரவேற்பை பெறாததற்கு அது தரமற்றதாக இருப்பது தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. அரிசி விலையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக தனியார் அரிசி ஆலைகளின் மொத்த உற்பத்தியில் 20 விழுக்காட்டை குறைந்த விலையில் வாங்கி, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று முதன் முதலில் ஆலோசனை வழங்கியது நான் தான். ஆந்திராவில் இத்தகையத் திட்டம் தான் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதே போன்ற திட்டம் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அது மக்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும்.
ஆனால், அமுதம் அங்காடிகள் மூலம் வழங்கப்படும் அரிசி தனியார் ஆலைகளில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டது அல்ல என்றும், உழவர்களிடமிருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டது தான் என்றும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரி தெரிவித்ததாக தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நியாயவிலைக் கடைகளில் வழங்குவதற்காக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் வாங்கப்படும் நெல்லை அரைத்து மெருகூட்டி வழங்கப்பட்டிருப்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது. நியாயவிலைக் கடைகளில் இலவசமாக வழங்கப்படும் அரிசியை சற்று மெருகேற்றி ரூ.30க்கு விற்பனை செய்வது தான் இந்தத் திட்டம் தோல்வியடைந்ததற்கு காரணம் ஆகும்.
வெளிச்சந்தையில் கடந்த ஜூலை மாதம் விண்ணை நோக்கி பாயத் தொடங்கிய அரிசி விலை இன்னும் நிற்காமல் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு பற்றாக்குறை ஒரு காரணம் என்றால், பதுக்கல் இன்னொரு காரணம் என்பதை மறுக்க முடியாது. எந்த வகை அரிசிகளின் விலை அதிகரித்து வருகிறதோ, அதே வகை அரிசியை குறைந்த விலையில் அரசே வழங்குவதன் மூலம் தான், வெளிச்சந்தையில் அதன் தேவையைக் குறைத்து விலையைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
எனவே, தொடக்கத்தில் இருந்தே பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தி வருவதைப் போன்று, தமிழகத்தில் அரிசி ஆலைகள் மற்றும் மொத்த வணிகர்களிடம் உள்ள சன்னரக பொன்னி அரிசியில் 20 சதவீதத்தை அடக்க விலைக்கு கொள்முதல் செய்து, கிலோ ரூ.50 என்ற விலையில் நியாயவிலைக் கடைகளில் விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.